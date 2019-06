Di Battista | Salvini vuole mandare tutto all' aria

Di Battista : “Salvini sempre più berlusconizzato - si farà i trapianti e metterà i tacchi. A me non sta bene” : “Matteo Salvini si berlusconizza ogni giorni di più. Ora si farà i trapianti e metterà i tacchi. A me non sta bene”. A dirlo, a Catania per Rousseau City Lab, l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista. Che ha aggiunto: “Il governo dura? Non lo so. Il leader della Lega provoca“. Di Battista: “Sinistra ha smantellato stato sociale più della destra, M5s cerca di ricostruirlo” ...

Di Maio risponde a Di Battista : "Mi sono inca**ato. Salvini? Ha usato i voli di Stato per la campagna elettorale" : C'erano circa 300 persone a Terni per il primo "incontro territoriale" del M5S, al quale ha preso parte anche Luigi Di Maio. L'assemblea, voluta per tornare a porgere l'attenzione nei confronti della base, è durata circa 4 ore ed è terminata con l'intervento dello stesso Capo Politico, che ha replicato alle osservazioni degli attivisti.L'incontro non era aperto alla stampa, ma alcuni giornalisti hanno potuto catturare qualche passaggio del ...

Alessandro Di Battista ridicolizzato da Matteo Salvini : "Chi?" - la risposta monumentale : In cima alla classifica degli avversari politici di Matteo Salvini, in questo momento, probabilmente svetta Alessandro Di Battista, il grillino urlatore che pensa di bene di attaccare con cadenza quotidiana il ministro dell'Interno, leader di quella Lega che - teoricamente - sarebbe alleata di gover

Governo - Travaglio : “Di Battista propone deroga secondo mandato? Così libera M5s dal ricatto di Salvini” : “La regola dei due mandati? Era uno strumento nelle mani di Matteo Salvini per ricattare il M5s. Con la proposta di Alessandro Di Battista le cose cambierebbero”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7), a proposito delle dichiarazioni rese dall’ex deputato M5s Alessandro Di Battista nella stessa trasmissione: se il Governo dovesse cadere prima del 15 luglio e ...

Salvini a Di Battista : "Chiacchierone a pagamento" : Matteo Salvini replica ad Alessandro Di Battista, l’ex parlamentare e oggi militante di spicco del M5s che ieri lo aveva tacciato di conformismo: "Ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano, io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento... È strano che ci sia qualcuno che è alleato e che passa il suo tempo a insultarmi. Quello che dice è l'ultima delle mie preoccupazioni" ha detto il ...

Matteo Salvini - bordata ad Alessandro Di Battista : "Chiacchierone - lui va a spasso noi lavoriamo" : Matteo Salvini non solo dice di voler abbassare le tasse "altrimenti saluto tutti e lascio il governo" minacciando l'Europa e gli stessi ministri che ostacolano la flat tax ma tira anche una bordata al grillino Alessandro Di Battista: "Il fatto che io oggi sia qui, al lavoro, è la migliore risposta

