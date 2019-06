Cambia con me su Real Time dal 9 luglio in prima serata Anteprima Blogo

FI - Carfagna : “Cambiare il nome al partito? Non è la priorità”. Toti : “Mettiamolo in conto - può essere utile” : I due nuovi coordinatori di Forza Italia, Mara Carfagna e Giovanni Toti, ospiti di Maria Latella su Sky Tg24, hanno risposto alla possibilità di cambiare il nome al partito. “Non è la priorità. E poi penso che cambiare significhi chiudere con un passato ingombrante” è il pensiero di Carfagna. “Se vogliamo recuperare elettori, mettiamolo in conto. Valuteremo l’ipotesi dal punto di vista utilitaristico” è la replica ...

Scontrino elettronico - al via l’1 luglio. Cosa Cambia per commercianti e clienti : Addio al vecchio Scontrino. Dal primo luglio, a 36 anni dalla sua introduzione, la ricevuta cartacea andrà in pensione per essere sostituita da un documento elettronico. Si tratta di un cambiamento epocale che riguarderà nell’immediato 200mila esercenti con un giro d’affari superiore ai 400mila euro per inglobare l’intera platea (2 milioni di attività) entro fine anno. Ma che Cosa significa esattamente per commercianti e ...

I Cambiamenti climatici aumenteranno i conflitti armati : Una ricerca condotta dall’Università di Standford e pubblicata sulla rivista Nature rivela che il riscaldamento globale accrescerà il rischio di guerre all’interno dei Paesi. La correlazione tra variabilità del clima e conflitti armati è oggetto di studio ormai da diversi anni. La recente ricerca stima che il clima ha influito tra il 3 e il 20 per cento nello scoppio di guerre nel corso dell’ultimo secolo. Ma come sostengono gli esperti, questa ...

Fiducia al decreto crescita : che cosa Cambia con la nuova legge : Sì della Camera al voto di Fiducia per il decreto crescita: il provvedimento passerà al Senato per la seconda lettura...

Higuain Juventus - arriva la decisione! Ecco come Cambia l’attacco bianconero! : Higuain Juventus- Gonzalo Higuain farà ritorno alla Juventus? Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha snocciolato la questione Pipita, lasciando aperto il discorso in vista dell’imminente estate. “Dipenderà da lui”. Queste le dichiarazioni del neo tecnico bianconero, dichiarazioni che potrebbero avere una chiara chiave di lettura. La sensazione è che la Juventus ha già deciso di […] More

Autostrade - per i pedaggi si Cambia tutto : è rivolta dei concessionari : Con le delibere relative a 16 concessionarie, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha dato il via definitivo al nuovo sistema tariffario dei pedaggi autostradali in Italia. Le tariffe saranno adeguate ora in base a parametri di efficienza stabiliti dall’Autorità e a una remunerazione di mercato degli investimenti effettivamente realizzati. Aiscat protesta, ma Toninelli replica : "Siamo sulla strada giusta.Continua a leggere

Cedolare secca - affitti brevi e Imu : cosa Cambia con il decreto crescita : Eliminata la multa per chi non conferma l’opzione per la tassa piatta alla proroga della locazione. Verso il codice «nazionale» per le locazioni turistiche su Airbnb (e non solo). Aumenta la deducibilità Imu per le imprese...

Autostrade - rivoluzione pedaggi al via : che cosa Cambia con il nuovo sistema : C'è l'ok dell'Autorità di regolazione dei trasporti al nuovo sistema tariffario, che ha l'obiettivo di garantire trasparenza...

Conte : Cambiare le regole Ue. Ma Bruxelles alza il muro : Il commissario europeo Moscovici avverte: vanno rispettate. La replica di Palazzo Chigi: finché ci sono noi non le violiamo

Giuseppe Conte sul Commissario europeo : "Deve Cambiare le regole". Ma non chiude ad Angela Merkel : Il premier Giuseppe Conte, arrivato al vertice del consiglio europeo, ha subito messo in chiaro che l'Italia intende appoggiare un nuovo presidente della Commissione europea che rimetta in discussione le regole: "Il nostro candidato ideale alla presidenza della Commissione Ue è quello che si predisp

Toti : "Cambiamo Forza Italia tutti insieme - la riunione al Brancaccio è straconfermata" : Il presidente della Regione rivolge il primo appello, su Facebook, nella sua nuova veste di coordinatore Fi

Pace fiscale - come Cambia calendario dei versamenti con il decreto crescita : Il decreto crescita, pronto per essere votato in Aula, porterà diversi cambiamenti al calendario fiscale: il 31 luglio scadrà il nuovo termine per la rottamazione delle cartelle e il differimento per gli Isa sarà al 30 settembre. Poi l'Imu-Tasi spostata dal 30 giugno a fine anno, mentre l'invio di Redditi e Irap passa dal 30 settembre al 30 novembre.

Kiss Kiss Napoli – Varriale : “Mi aspetto un Napoli diverso per la nuova stagione - con questo acquisto Ancelotti potrà Cambiare” : Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando le caratteristiche che vorrà Ancelotti per il suo Napoli : “La coppia Manolas-Koulibaly permetterebbe ad Ancelotti di giocare ancora di più il suo calcio, con la difesa alta e con gli esterni sul fondo. Il prossimo anno il Napoli vorrà essere più spregiudicato piú aggressivo in certi frangenti. Ancelotti vorrà una squadra in ...