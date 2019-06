Bambino invalido per errore in sala parto | l' ospedale dovrà risarcire le sofferenze che

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) Quasi due milioni di euro di risarcimento per le differenze e i disagi patiti nei suoi primi 11 anni di vita, più quelli che dovrà sopportare “per tutta la durata della vita”. È quanto ha deciso il tribunale civile di Roma lo scorso 20 giugno nella sentenza a favore di Davide,11enne che dalla nascita è affetto da tetraparesi distonica e deficit comunicativo per cattive pratiche mediche al momento della nascita.È il 5 agosto 2007 - riporta Il Messaggero - e al momento dell’equipe medica avrebbe dovuto ricorrere alcesareo. Così non è stato e ilè nato con la grave patologia.“Questa sentenza ci dà una grande serenità per il futuro di nostro figlio”, ha commentato al quotidiano romano la mamma Carmela. Il figlio Davide, si legge nella sentenza, ...

