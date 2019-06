VIDEO Highlights qualifiche GP Francia F1 | Hamilton in pole position | problemi al cambio

VIDEO Superbike - gara-1 GP Misano 2019 : highlights e sintesi. Rea vince sul bagnato - Bautista terzo - due bandiere rosse : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike che è andata in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il pilota della Kawasaki si è imposto al termine di una gara sospesa per due volte a causa di una pioggia intensa. Il britannico è riuscito a guadagnare terreno nei confronti di Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati ha concluso in terza posizione e ora ha 32 punti di vantaggio sul Campione del ...

VIDEO Egitto-Zimbabwe 1-0 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : Trezeguet decide con una magia - show Salah : L’Egitto ha sconfitto lo Zimbabwe per 1-0 incominciando la Coppa d’Africa 2019 nel miglior modo possibile, i Faraoni hanno trionfato a Il Cairo grazie al gol di Trezeguet al 41′: l’attaccante si è inventato una magia e ha battuto Sibanda grazie a un incantevole tiro a giro. I padroni di casa hanno festeggiato a Il Cairo al termine di un incontro dominato in lungo e in largo, hanno creato tantissime occasioni da gol ma ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dominio delle Mercedes - le Ferrari inseguono : Le Mercedes hanno dominato le prove libere del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton si è imposto nella prima sessione, Valtteri Bottas ha ricambiato il favore nel turno pomeridiano: i due compagni di squadra sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. La Ferrari è infatti attardata, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno pagato dazio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet ma cercheranno di ribaltare ...

VIDEO/ Dinamo Sassari Venezia - 87-77 - highlights : Pozzecco esulta - De Raffaele... : VIDEO Sassari Venezia, risultato finale 87-77,: highlights della partita, attesa gara 6 delle finali play off scudetto della Serie A1 di basket.

VIDEO/ Sassari Venezia - 87-77 - : highlights - Pozzecco in lacrime 'sono un uomo felice' : VIDEO Sassari Venezia, risultato finale 87-77,: highlights della partita, attesa gara 6 delle finali play off scudetto della Serie A1 di basket.

VIDEO Uruguay-Giappone 2-2 - highlights - gol e sintesi. Suarez e Gimenez riprendono la doppietta di Miyoshi : Uruguay-Giappone, valevole per il secondo turno del Girone C della Coppa America 2019 si conclude sul risultato di 2-2 ma, per quando visto a Porto Alegre, sarebbe potuta finire in ogni modo. I nipponici si sono portati due volte in vantaggio con Miyoshi, ma i sudamericani li hanno sempre ripresi in pochi minuti, sfiorando poi il vantaggio con Cavani e Suarez, in grado di colpire una traversa a testa. Con questo punteggio la squadra del CT ...

VIDEO Olanda-Canada 2-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Europee prime nel Girone E : Il primo posto nel Girone E ai Mondiali di calcio femminile è dell’Olanda, che batte 2-1 il Canada nello scontro diretto del raggruppamento. L’Olanda agli ottavi troverà il Giappone, e, in caso di successo potrebbe incrociare ai quarti l’Italia, in quello che diventerebbe anche un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Highlights Olanda-Canada ...

VIDEO Camerun-Nuova Zelanda 2-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Nchout spinge le africane agli ottavi di finale : Il Camerun si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia: la compagine africana batte per 2-1 la Nuova Zelanda grazie alla doppietta di Nchout, con rete decisiva al 95′, e rientra così nelle migliori terze, andandoa posizionarsi davanti a Nigeria ed Argentina. Highlights Camerun-Nuova Zelanda 2-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO/ Italia Polonia Under 21 - 0-1 - : gol e highlights. Tonali amaro : ko immeritato : Video Italia Polonia U 21, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita, sconfitta amara per gli azzurrini, qualificazione in semifinale a rischio

Italia-Polonia - gli highlights del match – VIDEO : Italia-Polonia, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Polonia| E’ terminata anche la seconda sfida valevole per la fase a gironi dell’Europeo Under 21 per l’Italia di Di Biagio. Dopo la vittoria per 3-1 con la Spagna era importante confermarsi nuovamente. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Italia-Polonia L'articolo Italia-Polonia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ...

VIDEO Italia-Polonia 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europei Under 21. La rete di Bielik punisce gli azzurri : L’Italia è stata sconfitta dalla Polonia per 1-0 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri si sono dovuti arrendere allo Stadio Dall’Ara di Bologna e ora la rincorsa verso le semifinali della rassegna continentale si fa molto complicata nonostante la vittoria all’esordio contro la Spagna. I ragazzi del CT Gigi Di Biagio hanno dominato la partita, hanno creato un’infinità di occasioni da gol ma ...

VIDEO Spagna-Belgio 2-1 - Highlights - gol e sintesi Europei Under 21. Fornals decide con una magia allo scadere : La Spagna ha sconfitto il Belgio per 2-1 agli Europei Under 21 di calcio, le Furie Rosse si sono imposte proprio allo scadere raccogliendo così il primo successo nella competizione dopo aver perso all’esordio contro l’Italia. Gli iberici sono passati in vantaggio al 6′ con il gol di Olmo servito dal cross di Soler, Bornauw ha pareggiato al 24′ ma poi all’88esimo minuto Fornals si è inventato la magia che ha ...

VIDEO/ Italia Brasile - 0-1 - : highlights e gol - sconfitta indolore. Mondiali femminili : Video Italia Brasile, 0-1,: highlights e gol, le immagini salienti della indolore sconfitta azzurra a Valenciennes nei Mondiali di calcio femminile 2019.

VIDEO Bolivia-Perù 1-3 - Coppa America 2019 : Highlights - gol e sintesi. La Verde eliminata : Il Perù batte per 1-3 la Bolivia nel secondo incontro del girone A di Coppa America 2019 ed elimina la Verde dalla competizione sudAmericana. Troppo differente il livello tra le due compagini, al netto del gol di Martins su rigore che porta in vantaggio la Bolivia dopo poco meno di mezz’ora. La risposta arriva con le realizzazioni di Guerrero, Farfan e Flores, la prima in chiusura di primo tempo, le altre due nella ripresa, che servono a ...