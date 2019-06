I batteri potrebbero sopravvivere al clima estremo di Marte

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Secondo una ricerca condotta dalla Wichita State University i batteri potrebberoaldi Marte: sono stati letteralmente messi in salamoia alcuni tipi di batteri per poi essiccarli e infine sottoporli a un processo di umidificazione. I batteri in questione sono sopravvissuti, dimostrando che potrebbero avere la stessa sorte anche sull’arido terreno marziano ricco di sali. Sulla superficie estremamente secca di Marte – spiega Global Science – è possibile trovare abbondanti quantità di sali solfati di calcio, ferro e magnesio che insieme potrebbero formare una sorta di salamoia, che consentirebbe la sopravvivenza dei batteri. Al contrario del giorno, caratterizzato da unsecco, la notte marziana gode di percentuali di umidità che possono raggiungere l’80 o addirittura il 100 percento. “A volte i sali superficiali possono essere in grado di ...