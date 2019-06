Charles Leclerc F1 | GP Francia 2019 | “Non era possibile fare di meglio | domani proverò ad

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019)è uscito dalla battaglia delle qualifiche del GP dicome primo degli umani, conquistando la terza posizione dietro alle due Mercedes ma quasi a sette decimi dalla pole position di Lewis Hamilton; un sabato difficile per la Ferrari, visti i problemi accusati dal compagno Sebastian Vettel che non è riuscito ad andare oltre la settima piazza, ma il monegasco può in parte sorridere dopo una serie di sessioni di qualifica ricche di imprevisti ed errori. Intervistato a caldo appena sceso dalla vetturaha commentato così la sua prestazione: “Alla fine sono abbastanza contento del mio giro, purtroppo non è stato sufficiente oggi ma se continuiamo a lavorare sono sicuro che ci riavvicineremo a un certo punto in questa stagione; oggi tuttavia era davvero imdi terzi”. In vista della corsa vera e propria dil’alfiere ...

