CdS- Manolas | “Vado solo al Napoli!”

(Di sabato 22 giugno 2019) Kostassarà un calciatore del Napoli. Il forte difensore greco avrebbe già un accordo con la società partenopea per un quinquennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione a scalare. C’è un accordo fra gentiluomini, ora vaformalizzato il tutto mettendo nero su bianco. “Io vadoal Napoli”, è questo il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport. Intanto, il calciatore, stando sempre al noto quotidiano, sarebbe stato avvistato a Napoli in compagnia di un amico fidatissimo. Cerca già casa per la prossima stagione? Potrebbe interessarti: Napoli-, Ceccherini: “La Roma apre a Diawara come contropartita. E su Lozano…” Pedullà: “ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” L'articolo CdS-: “Vadoal Napoli!” proviene da ForzAzzurri.net.

