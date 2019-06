BAMBINA DI 2 ANNI UCCISA A CREMONA Padre ferito | omicidio e tentato suicidio?

Cremona - BAMBINA di due anni uccisa in casa. Arrestato il padre : Cremona, bambina di due anni uccisa in casa. Arrestato il padre L’uomo, un ivoriano di 27 anni, è gravissimo in ospedale per le ferite che si è procurato tentando il suicidio Parole chiave: Cremona ...

Cremona - BAMBINA di due anni uccisa a coltellate dal padre : Marco Della Corte Un ivoriano, residente a Cremona, ha ucciso a coltellate la figlioletta di due anni, in seguito ha tentato il suicidio. Al momento si trova piantonato in ospedale Il tragico episodio è avvenuto oggi, sabato 22 giugno, al numero 4 di via Massarotti a Cremona. Una bambina di due anni è stata accoltellata dal padre, un 27enne di origine ivoriana. Quando i carabinieri sono intervenuti all'interno dell'abitazione, l'uomo ...

Cremona - BAMBINA di due anni uccisa in casa. Accanto il padre ferito : Cremona, bambina di due anni uccisa in casa. Accanto il padre ferito La piccola sarebbe stata uccisa a coltellate. L’uomo, un ivoriano di 27 anni, è piantonato in ospedale in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria Parole chiave: Cremona ...

Firenze : BAMBINA di 12 anni morta di meningite. Malattia contratta in vacanza coi genitori : Una bimba di nazionalità tedesca di 12 anni ha perso la vita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, a causa di una meningite da meningococco C. A diffondere la notizia è stata l'azienda sanitaria, spiegando che la ragazzina era a Donoratico e stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. Al Meyer sarebbe arrivata già in condizioni disperate dopo che i genitori in un primo momento si erano rivolti all'ospedale di Cecina. "La ...

BAMBINA di 12 anni morta per meningite : era in vacanza in Toscana : Bambina di 12 anni morta per meningite: era in vacanza in Toscana La ragazzina, ospite di un campeggio della costa, era tedesca. I medici della Asl hanno sottoposto a profilassi tutti coloro che hanno avuto contatti con la Bambina Parole chiave: ...

Verona - BAMBINA di 10 anni ricoverata per il tetano : non era stata vaccinata : Una bambina di 10 anni residente in provincia di Verona è ricoverata nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da tetano. La notizia è stata confermata all’agenzia Ansa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, precisando che le condizioni della paziente sono stazionarie e la prognosi resta riservata. Secondo quanto si è appreso la bambina, residente in ...

Basilea - BAMBINA distrugge un'opera d'arte : 50 mila euro di danni : Basilea, bambina distrugge un'opera d'arte: 50 mila euro di danni Durante la mostra di arte contemporanea, una bambina ha distrutto l'opera d'arte "Fliege" dell'artista tedesca Katharina Fritsch. Il danno sarebbe di 50 mila euro, ma l'organizzazione di Art Basel non ha confermato l'accaduto Parole ...

Asportato teratoma di 1 kg a BAMBINA di 11 anni : Un’equipe mista composta da chirurghi, anestesisti e infermieri dell’ospedale pediatrico Santobono e del Cardarelli di Napoli ha portato a termine un complesso intervento di asportazione di un teratoma di 1 kg da una bambina di 11 anni. L’intervento ha visto intorno al tavolo operatorio il primario della chirurgia del Santobono Giovanni Gaglione, il primario della chirurgia toracica del Cardarelli Gianluca Guggino, il chirurgo oncologico ...

Roma - tenta di rapire una BAMBINA di nove anni : arrestato 43enne. La scena ripresa dalle telecamere : Ha tentato di rapire una bambina di 9 anni che era in bici in compagnia della nonna ad Albano Laziale, vicino Roma. La polizia ha eseguito un’ordinanza del gip di Velletri, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per un uomo di 43enne di Albano. La vicenda è avvenuta l’1 giugno nei giardini di via Risorgimento. L’uomo, dopo aver importunato un gruppo di ragazze, aveva concentrato la sua attenzione su una bambina che ...

Noemi - dimessa la BAMBINA di 4 anni ferita nella sparatoria a Napoli. Il papà : “Non ci sembra vero” : Ha quasi perso la vita per colpa di un proiettile, ma ora Noemi sta bene ed è tornata a casa. La bambina, di quattro anni, era stata ferita il 3 maggio a Napoli durante una sparatoria di Camorra. La mattina dell’11 giugno è stata dimessa dal reparto di rianimazione dell’ospedale Santobono. Continuerà le sue cure con un’assistenza medica domiciliare organizzata dalla Asl. “Finalmente siamo a casa e speriamo di riposare tutti ...

Uccide compagna a coltellate davanti alla BAMBINA di 10 anni : Giovanna Stella Il femminicidio è avvenuto a Cisterna di Latina. La minore è sotto choc. Il marito ha confessato Tragedia a Cisterna di Latina. In una abitazione nella zona residenziale del quartiere San Valentino è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 36 anni. Ad Ucciderla è stato il compagno con un'arma da taglio. Gli agenti hanno trovato sul luogo dell'omicidio la figlia di dieci anni della vittima. La bimba è sotto ...

Cisterna di Latina : BAMBINA di 10 anni avrebbe assistito all'omicidio della madre : Una donna di 35 anni è stata uccisa, questa mattina, a Cisterna di Latina. Secondo quanto riferito, all'omicidio della donna, originaria di Velletri, in provincia di Roma, avrebbe assistito la figlia di soli dieci anni. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della 35enne, in via Palmarola nel quartiere popolare di San Valentino dove abitava con il marito e la figlia in un complesso di villette a schiera....Continua a leggere

BAMBINA DI 12 ANNI CHIAMA UBER E POI SI SUICIDA/ Genitori - 'non dovevano farla salire' : I Genitori di Benita, SUICIDA a 12 ANNI, sono convinti: se l'autista UBER non avesse fatto salire in macchina la loro BAMBINA sarebbe ancora viva.

BAMBINA di due anni uccisa per un debito - India sotto shock : Una Bambina di due anni e mezzo è stata brutalmente uccisa nel nord dell'India a seguito di una lite familiare su un prestito non pagato, provocando diffuse condanne e sdegno in tutto il paese. Secondo quanto hanno reso noto le autorità locali, la piccola è stato rapita nel distretto di Aligarh, nello stato dell'Uttar Pradesh, il 31 maggio e il suo corpo è stato ritrovato in una discarica vicino a casa sua tre giorni dopo. La polizia, ha ...