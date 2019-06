A 91 anni si tessera con la Lega e Salvini le dedica un post

huffingtonpost

(Di sabato 22 giugno 2019) “Nonna Maria, per te l’abbraccio mio e quello di tutta la nostra splendida comunità!”, scrive Matteoin undel 20 giugno. Nonna Maria è una 91enne di Castelvecchio, frazione di Capannori in provincia di Lucca, e il ministro dell’Interno l’ha resa una star sui social perché si è iscritta allaalla sua veneranda età, come spiega Il Tirreno.Lei è Maria Balducci Parenti, vive a Castelvecchio di Compito, ed è nata in una piccola frazione di Buti nel 1928. Nonna Maria, come la conoscono tutti in paese, ha 91, ed è diventata famosa a livello nazionale grazie a undi Marcella Maniglia, segretaria di Lucca e della Piana della. La signora, infatti, aveva deciso di aderire al partito die, come sottolineato dalla segretaria, sottoscrivere quellaha assunto un ...

