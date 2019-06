Una prima certezza su Bodyguard 2 | Richard Madden spiega perché non sarà girata quest’anno

Anticipazioni Temptation Island - prima puntata : Una coppia si lascia al falò di confronto : Cresce l'attesa per la prima puntata di Temptation Island che andrà in onda lunedì 24 giugno su Canale 5. Il viaggio delle emozioni di sei coppie avrà luogo in Sardegna, nello splendido resort di Santa Margherita di Pula. Qui fidanzati e fidanzate metteranno alla prova il loro amore e saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single, i cui nomi sono stati svelati qualche giorno fa. Tra i single ci saranno alcuni volti noti al pubblico ...

A Una donna la cattedra di poesia di Oxford? La prima volta andò male : Gran fervore a Oxford per scoprire se l’università assegnerà per la prima volta la cattedra di poesia a una donna. I risultati si sapranno domani e, fra i tre candidati a succedere al grande Simon Armitage, c’è Alice Oswald, poetessa del Devon celebre anche per un rifacimento dell’Iliade. Auguri a l

Bologna - imputato per un omicidio di un buttafuori nel 1999 : si impicca Una settimana prima della sentenza : Dopo quasi vent’anni era stato accusato dell’omicidio di un buttafuori e per questo la Procura aveva chiesto l’ergastolo. Ma Stefano Monti, 59 anni, non ha atteso la sentenza, fissata per la prossima settimana: si è ucciso nel carcere della Dozza, impiccandosi nei bagni del penitenziario. Nel processo il suo avvocato aveva chiesto Secondo i pm era lui l’assassino di Valeriano Poli, il buttafuori ucciso nel 1999 alla ...

Maturità 2019 - nelle tracce della prima prova nessUna donna. Zanardo : “Che vergogna. Per il Miur nessUna è degna?” : “Su sette tracce alla Maturità non c’era una donna italiana che valesse la pena inserire. Mi vergogno”. Lorella Zanardo ha fatto dell’emancipazione delle donne la sua battaglia. La porta nelle scuole, dice alle ragazze che i canoni imposti dall’estetica di questa società non rappresentano né loro né il loro valore. Spiega che possono essere chi vogliono, nonostante la realtà voglia spesso farle ripiegare su ...

Abbiamo svolto con le gif Una traccia della prima prova della maturità : Tra i brani proposti per l’esame di maturità di quest’anno, quello tratto da La cultura italiana del Novecento del giornalista e scrittore Corrado Stajano, pubblicato nel 1996 da Laterza e titolato “L’eredità del Novecento”, propone una riflessione sull’insicurezza e lo sconcerto dell’uomo verso un tempo erede delle pesanti vicende storiche del Novecento. “I problemi aperti nelle nuove società dell’economia ...

Mauro Icardi con Una mora prima delle vacanze con Wanda Nara : Mauro Icardi è stato beccato fuori da un locale milanese mentre saluta una misteriosa mora: chi è la donna a cui il marito di Wanda Nara si è avvicinato? Cosa ci faceva Mauro Icardi in compagnia di una misteriosa mora fuori da un locale milanese? Insieme a lui non c’era la moglie Wanda Nara con la quale, però, è recentemente partito per le vacanze estive.-- Lo scoop, lanciato dal settimanale Novella 2000, mostra alcuni scatti ...

Maturità 2019 - prima prova : Una poesia di Ungaretti - Sciascia e Stajano Per l’attualità - Bartali e Dalla Chiesa : Attesa finita per mezzo milione di maturandi classe 2000. Tra le tracce anche Stajano e Sciascia. Il ministro Bussetti: «Forza ragazzi, fate del vostro meglio»

Salvini in Usa - Bersani : “Mai vista Una visita così sdraiata con gli americani. Altro che ‘prima l’Italia’. Roba da matti” : “La visita di Salvini negli Usa? Ricordo qualcosa anche della Prima Repubblica, ma visite così sdraiate sulle esigenze americane come questa non ne ho mai viste. Prima l’Italia? Roba da matti“. così il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfraco Palazzolo, a proposito del viaggio del ministro dell’Interno a Washington e del suo incontro con il vicepresidente degli ...

Obesità - l’allarme degli esperti : deve essere riconosciuta come Una malattia prima che si manifestino sintomi : “La maggioranza delle persone obese che si rivolge a un medico lo fa solo nel momento in cui accusa i sintomi di malattie correlate quali diabete, ictus, ipertensione o tumori. Quando la situazione assume livelli di criticità tali da far pensare a una patologia, ci si allarma e si chiede l’intervento sanitario. Un meccanismo che non è più ammissibile in un sistema sanitario come quello italiano che non riconosce ancora ...

Draghi prima di lasciare apre Una nuova fase espansiva della Bce. E Trump lo attacca : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

Come si apparecchia Una tavola regale? Dal castello di Windsor il timelapse prima del pranzo con la regina Elisabetta : La Royal Colletction Trust ha aperto le porte alla Waterloo Chamber, nel castello di Windsor, dedicata alla sconfitta di Napoleone. L’occasione è quella dei festeggiamenti per l’Ordine della Giarrettiera. Nelle immagini, diffuse sui social, i retroscena dei preparativi del pranzo regale del 17 giugno a cui ha partecipato anche la regina Elisabetta. L'articolo Come si apparecchia una tavola regale? Dal castello di Windsor il timelapse ...

Meteo - il caldo concede Una breve tregua ma tornerà più forte di prima : nuova ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...

Malattie rare : prima terapia genica per Una forma di talassemia che costringe i pazienti alle trasfusioni : Nuovi dati portano verso la prima terapia genica per una particolare forma di talassemia che costringe i pazienti a una vita di trasfusioni. Bluebird bio, l’azienda che l’ha messa a punto, ha dato l’annuncio nel corso del 24° congresso dell’European Hematology Association (Eha) ad Amsterdam i risultati aggiornati dello studio di fase 1/2 Northstar, ormai concluso, e nuovi dati ottenuti dagli studi clinici di fase 3 ...

Golf - US Open 2019 : Gary Woodland - Una signora prima volta. Francesco Molinari altalenante - Renato Paratore paga lo scotto del debutto : Anche il terzo Major della stagione 2019 di Golf, lo US Open, si è chiuso, e Pebble Beach ha incoronato un nuovo campione. Questa volta, però, il termine “nuovo” si applica nella sua totalità, poiché Gary Woodland mai prima aveva vinto uno dei quattro tornei maggiori, pur mantenendo nel corso degli anni, fin dal 2011, un’ottima classifica mondiale. Il trentacinquenne nato a Delray Beach, già ben noto per il suo gioco ...