ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Seidella scuola dell’infanzia di Collesano, piccolo comune in provincia di Palermo, sono statedall’insegnamento per aver maltrattato i loroche hanno tra i 3 e i 6 anni. Secondo l’accusa, urla,, minacce e schiaffi ai bambini erano all’ordine del giorno. Le indagini dei carabinieri, scattate dopo segnalazioni confermate successivamente da alcuni genitori, hanno permesso di documentare durante l’anno scolastico “sistematici e pressoché quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico“, si legge nell’ordinanza emessa dal gip di Termini Imerese che ha disposto per tre12 mesi di sospensioni, ridotti a 9 per le altre tre. I carabinieri di Termini Imerese hanno eseguito l’ordinanza questa mattina. Le insegnati sono ritenute responsabili di “numerosi e reiterati casi di maltrattamento e condotte vessatorie, ...

Monia_Podda : RT @fattoquotidiano: Maltrattamenti alunni, sospese 6 maestre nel Palermitano: “Urla, insulti e schiaffi” - fattoquotidiano : Maltrattamenti alunni, sospese 6 maestre nel Palermitano: “Urla, insulti e schiaffi” - Cascavel47 : Maltrattamenti alunni, sospese 6 maestre nel Palermitano: “Urla, insulti e schiaffi” -