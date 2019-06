Macron e Merkel rinnovano le sanzioni a Putin

Salario minimo europeo - Macron rilancia la proposta e Merkel ora lo appoggia : “Ue lo garantisca in tutti gli Stati membri” : L’Europa deve studiare un modo per garantire che i Paesi membri abbiano “retribuzioni minime comparabili“. A sponsorizzare la proposta di un Salario minimo europeo sono nientemeno che Angela Merkel ed Emmanuel Macron: il presidente francese ha rilanciato il progetto nel corso della conferenza dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) a Ginevra e questa volta ha ricevuto l’appoggio della cancelliera ...

Emmanuel Macron - endorsement alla Merkel : “Se si candida - la appoggio”. Ma è tattica per ostacolare Manfred Weber : “Se si candidasse, io la appoggerei”. Mentre in Europa sono in corso le trattative per trovare un nome condiviso per la presidenza della Commissione europea, il presidente francese, Emmanuel Macron, mattatore dei colloqui tra i capi di Stato e di governo post elezioni europee, rivela che se Angela Merkel desse la sua disponibilità per il top job di Bruxelles, lui la voterebbe in Consiglio. Le parole pronunciate dal capo ...

Macron spinge Merkel a fare il passo : "Pronto a votarla alla guida della Commissione Ue" : Il presidente francese Emmanuel Macron sarebbe pronto a sostenere la candidatura della cancelliera tedesca Angela Merkel come presidente della Commissione europea. Lo ha detto il capo dell’Eliseo alla tv svizzera Rts.Macron ha precisato di non voler parlare per Merkel, per la quale ha “molta amicizia”, ma se lo volesse, lui la sosterrebbe. “L’Europa - ha detto Macron - ha bisogno di volti, personalità forti, ...

RISIKO UE/ Addio alla Merkel : un obiettivo possibile con Macron e Sánchez : Il governo sembra isolarsi nel RISIKO delle nomine, invece avrebbe molte carte da giocare. Innanzitutto per tagliare fuori la Merkel

Joschka Fischer : “La speranza dell’Ue era Macron - Merkel non l’ha mai capito” : E se l’Europa ripartisse da qui, dal Sud e dai giovanissimi? A chiederselo è Joschka Fischer, ex ministro degli Esteri tedesco, leader morale dei Verdi tedeschi, davanti a una platea di 500 giovani venuti a Catania per il festival di geopolitica “Mare Liberum”. Dopo una discussione a distanza con Steve Bannon, a cui Fischer contesta praticamente tu...

Cede la Commissione per la BceCosì la Merkel può fregare Macron : La vittoria di Macron sulla Commissione? Quella di Merkel potrebbe essere una ritirata strategica per prendersi Bce o Consiglio. Sanchez vuole piazzare Borrell all'Economia. E l'Italia Segui su affaritaliani.it

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su presidente della Commissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Sulle nomine Ue Macron sfida Merkel con l'assist dei socialisti : Da mesi il rapporto tra Angela Merkel e Emmanuel Macron non è in forma smagliante. L’esito delle europee 2019 non lo aiuta a rimettersi in sesto. Anzi: il voto partorisce un Europarlamento frammentato, per la prima volta senza una maggioranza autosufficiente di Ppe e Pse. E allora, il presidente francese cerca di sfruttare questa ‘falla’. Almeno in queste prime mosse di posizionamento Sulle nomine per i nuovi vertici ...