L' ultimatum di Salvini | 10 miliardi per tagliare le tasse o saluto tutti e me ne

Conte - ultimatum ai vice premier : 'Con la Ue tratto io' - Salvini : 'Tutto bene' : "Con l'Europa trattiamo io e Tria". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , durante il vertice notturno di ieri lunedì 10 giugno, ha "puntato i piedi" e, dopo aver chiesto "carta bianca" ha fatto capire che non esclude la possibilità di dimettersi. Per ora, tra Salvini e Di Maio è tregua armata, ma il leader del Carroccio ha ribadito la sua posizione: "Non vogliamo più soldi dall'Europa. Vogliamo utilizzare meglio i nostri". Poi, ha ...

ultimatum di Matteo Salvini al governo : Se entro 15 giorni non cambia la situazione è un problema : Il giorno dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si allenta la tensione che ha caratterizzato le ultime settimane di governo . Matteo Salvini , intervenendo a Rtl 102.5, ha lanciato il suo Ultimatum : "La mia volontà c'è, ma se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose sarebbe un problema ".

Governo - Salvini sull’ ultimatum di Conte : “Se tutti mantengono parola si va avanti” : “Se tutti mantengono la parola data, il Governo va avanti”. Risponde così Matteo Salvini , a margine del suo comizio a Porto Mantovano, a chi gli chiede un commento alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte , che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha affermato di essere pronto a lasciare il Governo se non si dà seguito a quanto previsto nel contratto e ha chiesto ai due vicepremier di mettere fine alla “campagna ...

Il pe-pen ultimatum di Conte a Di Maio e Salvini : Era l'evento più atteso della giornata. E non certo perché qualcuno si aspettava da Giuseppe Conte rivelazioni clamorose. Piuttosto la curiosità era legata ad altri aspetti: cosa dirà il premier per convincere Lega e M5s a fare la pace? Sarà una conferenza stampa e i giornalisti potranno fare domand

Il 'pen ultimatum ' di Conte (a Salvini) : Oggi il premier Conte parlerà al Paese. Con una conferenza stampa o un messaggio in tv, è ancora da decidere. “Non è detto che il format scelto dalla comunicazione del premier sarà quello della conferenza stampa. Forse si tratterà di un messaggio pubblico, senza domande”, annota la Repubblica. Ma parlerà “dopo le 17, a Borse chiuse per evitare contraccolpi sui mercati, il premier Giuseppe Conte parlerà agli italiani. Ma affinché i due ...

Salvini : “Lega si tiene pronta per governare Roma. ultimatum di 30 giorni a Di Maio? Non l’ho mai dato” : “La cosa incredibile è che ora alcuni giornali mi danno del genio e del lungimirante, quando fino a venerdì ero una via di mezzo tra un cretino, un razzista, un fascista, un egoista, un ignorante, un quasi nazista, un amico degli evasori fiscali, dei corrotti e dei corruttori. Non sono un genio, ma una persona normale con proposte normali”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di “Non stop ...