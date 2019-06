La Juve di Sarri starebbe puntando forte su tre top player | Rabiot | Pogba e de Ligt

Sarri alla Juventus - Di Maio non si nasconde : “Ho sofferto…” : Sulla questione Juventus-Sarri si sono espressi tantissimi personaggi, tra addetti ai lavori e tifosi. E’ intervenuto sulla questione anche il vicepremier Luigi Di Maio, che non ha nascosto un po’ di delusione. Ecco le sue parole a Un Giorno da Pecora. “Il passaggio di Sarri alla Juve? Il Napoli è abituato a scoprire talenti e poi darli ad altre squadre. Penso a Lavezzi, Cavani e ora mister Sarri. Poi quando si passa alla ...

Come sarà la Juve di Sarri : Pjanic regista. E Higuain... La rivoluzione bianconera : Maurizio Sarri deve cavarsela da solo. Nel suo primo giorno in bianconero, non ha alcun credito da spendere. Attorno a lui regna lo scettiscismo dei supporters della Juve e il rancore dei partenopei, e di fronte c' è una platea di giornalisti diffidente, perché vederlo lì, sul palco della sala confe

Juventus - Sarri presto incontrerà Cristiano Ronaldo : parleranno di tattica e di merceto : Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha spiegato che nei prossimi giorni incontrerà personalmente alcuni dei giocatori più rappresentativi. Il primo con il quale parlerà il neo tecnico bianconero è Cristiano Ronaldo. Sarri, accompagnato da Paratici, già nel weekend dovrebbe raggiungere il portoghese in vacanza. Nel summit tra l'allenatore e Cristiano Ronaldo si valuteranno le migliori ...

Juventus - i due possibili regali a Sarri : Paul Pogba e Federico Chiesa : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, per la Juventus è arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio ...

Antonio Cabrini : 'Con Sarri sarà una Juve da attacco che farà divertire' : Antonio Cabrini, il leggendario difensore bianconero ed ex CT della Nazionale italiana donne, ha recentemente rilasciato una lunga intervista alla ''Gazzetta dello Sport'' nella quale ha parlato della Juventus 2019/2020 targata Maurizio Sarri. Cabrini, che alla Juve ha militato dal 1976 al 1989, conosce molto bene l'ambiente bianconero e sa che la sfida raccolta da Sarri non è certo delle più facili. Ma è sicuro che la Vecchia Signora, sotto la ...

Sulla Gazzetta Vernazza fa i raggi X a Sarri. Diagnosi : Juventinizzato : La Gazzetta affida a Sebastiano Vernazza il commento Sulla conferenza stampa di Maurizio Sarri allenatore della Juventus, una scelta che lascerebbe presupporre attacchi e bocciature considerando che il giornalista non è mai stato un amico del tecnico toscano. Invece Vernazza sorprende, forse più dello stesso Maurizio. Il giornalista che aveva definito la sua frase sulle facce di cazzo, dopo la partita contro il City, come “volgarità da campetto ...

Napoli - Montervino : “Sarri è un traditore - non puoi andare ad allenare la Juve” : Il direttore sportivo, Francesco Montervino, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ha detto la sua su Sarri alla Juve: “Considero Sarri un traditore. Devo fare una distinzione perché il professionista non va condannato perché deve scegliere il meglio per la sua carriera, ma lo condanno per tutto quello che ha fatto prima. Se Sarri pensa che la Juve sia il potere e lo combatte, poi non ...

Mercato Juventus - Sarri ha deciso : ecco le 3 pedine fondamentali! : Mercato Juventus- Sarà una Juventus totalmente rivoluzionata, sia dal punto di vista tattico, sia dall’approccio ad un totale modo differente di fare calcio. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di ieri mattina è stato abbastanza chiaro. La nuova Juventus si baserà su 3 pedine fondamentali, pedine dalla grande qualità e intraprendenza negli ultimi 30 metri finali. […] More

Il direttore della Gazzetta : “e se Sarri fosse il più Juventino di tutti?” : Il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti promuove a pieni voti la prima uscita di Sarri da uomo della Juventus, e se a Torino fosse sbarcato il più juventino di tutti? Monti resta colpito dall’interpretazione del tecnico toscano che sorprende, come solo gli uomini intelligenti sanno fare Maurizio Sarri lascia a casa il suo gemello sub comandante guerrigliero e occupa la scena con un aplomb degno del ruolo Un esibizione da ...

Sarri alla Juve - il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi : “Cosa gli auguriamo? Caro mister…” : Dopo la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri alla Juventus, il Napoli ha diffuso un divertente video per salutarlo e che fa leva sulla propensione alla scaramanzia dell’ex allenatore di Chelsea e partenopei. “Cosa auguriamo al mister?” si sono domandati i tifosi. “Beh, come prima cosa…”. L'articolo Sarri alla Juve, il saluto (ironico) del Napoli e dei tifosi: “Cosa gli auguriamo? Caro ...

Calciomercato Juventus - è Rabiot il primo regalo per Sarri : 10 giorni ed il francese sarà bianconero : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte Calciomercato, ormai ai dettagli ...

La Juventus di Sarri - Cabrini : “adesso la squadra farà divertire” : La Juventus ha deciso di affidarsi a Maurizio Sarri, nella giornata di ieri è andata in scena la presentazione dell’allenatore, idee chiare con l’obiettivo di continuare a vincere ed alzare l’asticella anche in Champions League. Adesso la squadra giocherà a calcio, è convinto di questo Antonio Cabrini, interessanti indicazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’. Cabrini, ora si può rispondere: Sarri è un tecnico da ...

De Laurentiis : «Sarri alla Juve è mancanza di rispetto - ma sarà divertente quando Ancelotti lo batterà» : La prima reazione di Aurelio De Laurentiis al Maurizio Sarri in giacca e cravatta è di sorpresa. Lui che lo ha portato al Napoli quasi fosse una scommessa e ha creduto in lui fino poi alla separazione pensa «Sta sempre in tuta, urla e bestemmia in panchina. Vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra» Il presidente del Napoli in un’intervista su Corriere della Sera considera ora mai Sarri un rivale e gli ...

L’affondo di De Laurentiis : “Sarri stile Juve? Sempre in tuta e bestemmia” : "La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista. Sara' ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo". Lo ha detto in Puglia, a margine della visita sul set di 'Si vive una volta sola' di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis. Sarri "sta Sempre in tuta, urla e bestiemma, vorrei proprio capire come si adeguerà allo ...