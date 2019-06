Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Uno dei giocatori che lascerà quasi sicuramente l'nella prossima sessione di calciomercato è Mauro. Il centravanti argentino nel 2019 ha fatto parlare di sé più per motivi extra-campo che per le sue prestazioni. Non è un caso, infatti, che lo score in quest'anno solare reciti solo due reti messe a segno, entrambe su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. La rottura con i tifosi sembra essere netta e la prova lampante sono i fischi che lo hanno sommerso all'uscita dal campo nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli. Anche in quel caso l'attaccante aveva giocato nettamente al di sotto della sufficienza, sbagliando anche un calcio di rigore che poteva costare caro per la qualificazione in Champions League. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, inoltre,parlato già con i senatori dello spogliatoio chero confermato come l'attaccante sia ormai un corpo ...

ArmandoAreniell : Indiscrezioni da Roma: l'Inter avrebbe offerto nuovamente Icardi ai giallorossi - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ????Stando alle indiscrezioni fornite sempre da #SkySport, il #Napoli avrebbe proposto alla #Roma la rateizzazione della c… - cifra73 : RT @BombeDiVlad: ????Stando alle indiscrezioni fornite sempre da #SkySport, il #Napoli avrebbe proposto alla #Roma la rateizzazione della c… -