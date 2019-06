Il confronto prosegue anche di notte Conte | Macron e Merkel a colloquio in hotel davanti

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “La situazione è molto difficile, ma farò ogni sforzo, fino all’ultimo per evitare la procedura di infrazione”. Giuseppeparla in albergo con i cronisti. La sua giornata a Bruxelles era iniziata con la volontà di un dialogo aperto con i partner europei, ma dopo diversi colloqui informali si è presentata sempre più in salita. C’è ora “molta preoccupazione” per il negoziato tecnico con l’esecutivo europeo.A chi gli chiede se sia necessario fare un intervento ulteriore all’assestamento di bilancio, come una manovra correttiva, per venire incontro all’Ue,risponde che “sarebbe una richiesta ingiusta, e inaccettabile”.I negoziati proseguono fino afonda. Giuseppeparla a lungo con Emmanuelnell’albergo in cui entrambi alloggiano. Assieme ...

ltallarico1 : RT @cislfp: #InfoContratti ?? | Prosegue la trattativa per il rinnovo del #CCNL #Misericordie. Ribadita la necessità di ricomporre la framme… - rsacislfpsantal : RT @cislfp: #InfoContratti ?? | Prosegue la trattativa per il rinnovo del #CCNL #Misericordie. Ribadita la necessità di ricomporre la framme… - Gilbert60842263 : RT @cislfp: #InfoContratti ?? | Prosegue la trattativa per il rinnovo del #CCNL #Misericordie. Ribadita la necessità di ricomporre la framme… -