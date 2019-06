Dl Crescita | dal bonus per auto elettriche alla stretta sui ‘furbetti’ dell’affitto fino

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dallo scivolo di 5 anni per gli aspiranti pensionati al salvataggio di Roma, grazie a un intervento dello Stato per 1,4 miliardi di euro,riapertura dei termini per aderirerottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. E poi l’estensione dell’accesso al fondo per il credito anche alle imprese in concordato preventivo, come Mercatone Uno. Il decreto legge, con le modifiche inserite nel passaggioCamera, ottiene la fiducia e, dopo il via libera al provvedimento, passerà al Senato per la seconda lettura per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il 29 giugno. Nel corso dell’esame a Montecitorio ci sono stati momenti di tensione all’interno della maggioranza, come quando la Lega ha votato con l’opposizione stanziando 3 milioni per Radio Radicale. Poi è scoppiato ...

