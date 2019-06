Turista svedese muore annegato in Sicilia (Di giovedì 20 giugno 2019) Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, nella spiaggia di “calamazzo di Sciacca”, tra Castellammare del Golfo e Scopello. Broralbin Karlostrom, un Turista svedese di 23 anni, ha perso la vita a causa di un annegamento. I soccorsi prestati da alcuni bagnanti prima e dai sanitari del 118 subito dopo si sono rivelati purtroppo inutili, seppur siano stati tempestivi. (Di giovedì 20 giugno 2019) Dramma nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, nella spiaggia di “calamazzo di Sciacca”, tra Castellammare del Golfo e Scopello. Broralbin Karlostrom, undi 23 anni, ha perso la vita a causa di un annegamento. I soccorsi prestati da alcuni bagnanti prima e dai sanitari del 118 subito dopo si sono rivelati purtroppo inutili, seppur siano stati tempestivi.

Malgrado sul posto siano arrivate in pochi minuti due ambulanze, per il turista svedese non c'è stato nulla da fare. Inutili le manovre di rianimazione cardiopolmonare praticate per almeno mezz'ora dai medici del 118 intervenuti sul posto. Sull'episodio adesso è stata aperta un'inchiesta da parte dei Carabinieri della compagnia di Alcamo per tentare di capire le cause che hanno portato alla morte il giovane turista che da qualche giorno si trovava in Sicilia per trascorrere le proprie vacanze.