LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | fase di studio per le due

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9′ Brutto fallo di Stage su Lienhart, sarà calcio di punizione per l’. 7′ Skov tenta un sinistro a giro, ma la conclusione è lenta e centrale, nessun problema per Schlager. 5′ Ci prova ancora la nazionale “bianco-rossa”, ma Kvasina viene valutato in posizione di fuorigioco. 3′ Parte subito aggressiva l’, che vuole dimostrarsi, ancora una volta, la sorpresa di questi. 1′ SI INIZIA! 18:30 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:28 Tocca adesso a quello della. 18:26 Ci siamo, è il momento dell’inno nazionale dell’! 18:24 Gli atleti stanno per fare il proprio ingresso in campo! 18:22 Dopo questo match, alle 21:00, si giocherà l’altra sfida del Gruppo B, Germania-Serbia. 18:20 La, invece, ha perso 3-1 dalla ...

zazoomblog : LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 Europei 2019 in DIRETTA: si inizia clima infuocato allo Stadio Friuli di Udine!… - zazoomnews : LIVE Danimarca-Austria Under21 Europei 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali -… - zazoomnews : LIVE Germania-Danimarca 1-0 Europei Under21 2019 in DIRETTA: la sblocca Richter! Vantaggio teutonico! - #Germania-… -