LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | danesi indemoniati | due

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31′ KVASINA! Billing ha colpito perfettamente di testa dopo il calcio d’angolo, ma Kvasina si trasforma in portiere e impedisce un gol che sembrava già fatto! 30′ Corner per i. 29′ Che occasione per la! Un grande errore in difesa di Horvarth ha permesso a Skov di concludere, la sfera ha però preso in pieno il palo laterale, gol del vantaggio sfiorato! 27′ La percentuale di possesso palla lo conferma: 48% per lae 52% per l’. 26′ Match molto equilibrato fino ad adesso. 24′ Tiro sconclusionato di Stage, che non riesce a coordinarsi, la sfera finisce di metri sopra la traversa. 23′ Tenta il tiro diretto dalla bandierina Skov, Schlager è costretto a respingere in calcio d’angolo. 22′ Il primo corner del match sarà per la ...

zazoomnews : LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 Europei 2019 in DIRETTA: un’occasione per parte il match entra nel vivo! -… - zazoomblog : LIVE Danimarca-Austria 0-0 Under21 Europei 2019 in DIRETTA: si inizia clima infuocato allo Stadio Friuli di Udine!… - zazoomnews : LIVE Danimarca-Austria Under21 Europei 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali -… -