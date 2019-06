La manina delle banche centrali Corre Piazza Affari Spread giù

affaritaliani

(Di giovedì 20 giugno 2019) I toni accomodanti della Fed, dopo quelli della Bce, spingono gli acquisti in avvio di giornata in Europa. Milano mette a segno un rialzo dello 0,9%, Parigi dello 0,72% e Francoforte dello 0,95%. Al termine della due giorni di riunione, la Banca centrale Usa ieri sera ha detto che agira' 'in modo appropriato per sostenere l'espansione dell'economia', mentre le proiezioni aggiornate sull'andamento dei tassi mostrano che almeno 7 dei 17 membri del Fomc si aspettato due tagli dei tassi nel 2019, mentre il presidente della Fed di St. Louis James Bullard ha dichiarato la sua preferenza per un taglio dei tassi gia' a questa riunione. Positiva la reazione dell'azionario, gia' a Wall Street e sulle Borse asiatiche, complice anche la conferma della politica monetaria della Banca del Giappone. L'oro e' salito sui massimi da quasi sei ...

