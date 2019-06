Il futuro e i ricordi

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Karl Marx asseriva che “la storia si ripete sempre due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa”. Se volessimo parlare dell’Italia non andremmo troppo lontani da questa opinione.Il nostro Paese ha attraversato un serio mutamento sociale, da quando si è “esaurita” la Prima Repubblica a quando si è “plasmato” il chilometrico periodo berlusconiano, che ha di molto modificato la concezione di governo e Stato.È stato il periodo storico nel quale gli italiani hanno assistito all’esplosione del rapporto debito/Pil, che così tanto oggi pesa sulla vita e la politica del Paese. Lo smantellamento di buona parte del sistema scolastico e di vaste aree del welfare, insieme all’introduzione di forme lavorative estremamente flessibili e prive di protezioni, non potevano che portarci ad ampliare il ...

