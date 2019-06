Genova, abusi su minore. Tre arresti

La madre, il padre e il patrigno di una ragazzina sono stati arrestati dai carabinieri per violenza sessuale. I fatti si sono svolti tra il Tigullio e il Levante ligure in provincia di. La donna e il compagno avrebbero abusato della ragazza fin da quando aveva 11 anni. Il padre quando la figlia era già maggiorenne. Per questo la donna e il compagno sono accusati di violenza sessuale su, il padre di violenza sessuale.(Di giovedì 20 giugno 2019)