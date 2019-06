Chef – La ricetta perfetta | trama | cast e curiosità del film stasera in tv

Chef – la ricetta perfetta - cast - trama e curiosità del film con Jon Favreau : Chef – la ricetta perfetta, che in originale ha un titolo più scarno con il semplice Chef è una commedia in onda su Rai3 giovedì 20 giugno alle 21,20 che mette in scena le difficoltà della vita professionale dietro ai fornelli, la complessità di coniugare un lavoro stressante con gli affetti e la famiglia, il giudizio spietato dei social, per una commedia che grazie al ricco cast e ad un Jon Favreau che si è preso una pausa dalle mega ...