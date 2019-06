AS Roma | alla scoperta di Debrecen e Kukesi

Emanuela Orlandi - sit in a Roma a 36 anni dalla scomparsa : "Chi tace è complice" : La verità è lontana, la volontà di andare avanti fino alla fine immutata. Per "rompere il silenzio", a 36 anni dalla...

Muore bimba di 2 anni investita dalla mamma che fa retRomarcia : Tragedia stamattina a Villarbasse, nel Torinese, dove una bambina di neppure due anni e' morta investita dall'auto guidata dalla madre. La tragedia e' avvenuta nel cortile di casa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della piccola, e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti risulterebbe che la mamma ha travolto la piccola in retromarcia. La piccola era con la nonna quando si sarebbe messa a correre verso la macchina.

Bambina di 1 anno muore investita dalla madre. Probabilmente in retRomarcia : Una bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse, nel Torinese, investita da un’auto guidata dalla madre nel cortile di casa. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la tragedia. A quanto si apprende, la madre avrebbe investito la bimba in retromarcia. La piccola era con la nonna quando si sarebbe messa a correre verso la macchina.

Viito - il nuovo singolo : «Da Roma a Bologna cercando le note di Dalla - Morandi e Carboni» : «Galeotto fu l'annuncio di affitto: Si promette una svolta in campo medico, attorale e cantautorale. Con ironia, Giuseppe conosce così Vito che cercava una stanza a Roma. Studenti...

Messaggero : Manolas al Napoli serve alla Roma per sistemare il bilancio : Il Messaggero conferma il braccio di ferro tra Roma e Napoli per Manolas. Ieri il presidente De Laurentiis aveva messo in chiaro che la partita si gioca considerando però che il greco ha un’età e anche qualche pecca caratteriale, quindi Pallotta deve ridurre la richiesta della clausola. Tutto è nelle mani di Raiola per adesso perché il nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi non è ancora all’opera. Ma Stefano Carina già ieri ha ...

Ottimo successo alla presentazione del Romanzo “Roma – Malaga - Andata e Ritorno” di Lorenzo Patruno : E’ stato presentato a Roma, nella suggestiva location di Palazzo Baldassini, il romanzo “Roma Malaga – Andata e Ritorno”, opera prima dello scrittore Lorenzo Patruno. Una storia d’amore struggente e commovente che ha già riscosso grande apprezzamento sul web e nelle radio in cui è stato presentato in anteprima. All’evento, moderato dalla giornalista Giulia Bertollini, hanno preso parte anche alcuni personaggi dello spettacolo tra cui la ...

Baldissoni l'addio di Totti alla Roma : una sconfitta per tutti : l'addio di Francesco Totti "lascia tanto dispiacere e tanta amarezza: e' una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere un patrimonio Roma

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge l’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

Totti esagerato nel suo annuncio d’addio alla Roma? Pallotta ammette : “agire per vie legali? Dico che…” : Totti senza peli sulla lingua nella conferenza stampa con la quale ha annunciato il suo addio alla Roma: la società agirà per vie legali? La risposta di Pallotta Francesco Totti non ha usato mezzi termini, nella conferenza stampa di ieri al Salone d’Onore del Coni, con la quale ha voluto annunciare ufficialmente il suo addio alla Roma. L’ex capitano giallorosso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, spiegando i motivi che ...

Roma - la carica dei navigator. In migliaia alla ricerca di un posto di lavoro ma pochi sanno cosa andranno a fare : Vengono prevalentemente dal Sud ma non solo. Gli aspiranti navigator (54 mila per circa 3000 posti di lavoro) arrivano da tutte le regioni d’Italia per partecipare al concorso Anpal che si tiene alla Fiera di Roma da oggi fino al 20 giugno. Sono psicologi, avvocati, educatori, economisti pochi di loro hanno chiaro che tipo di figura sia il navigator. “Mi aspetto un po’ di chiarezza – dice a Il Fatto Quotidiano ...

Chi sono gli aspiranti navigator in fila per il test alla Fiera di Roma : Ad aspettare questo giorno erano in 54mila: da oggi e fino al 20 giugno alla Fiera di Roma si terranno i test per gli aspiranti navigator che si contenderanno il compito di orientare gli assegnatari del Reddito di cittadinanza verso un posto di lavoro. Oggi sono loro, le future guide, a giocarsi la

Navigator - al primo turno di test alla Fiera di Roma si presenta solo il 35% dei candidati ammessi : Le domande erano state poco meno di 80mila. I candidati ammessi 53.900. Ma, se continuerà così, il concorso per diventare Navigator sarà decisamente meno selettivo del previsto. Martedì mattina, al primo dei sei turni di test scritti, alla Fiera di Roma erano attesi 9mila aspiranti, ma se ne sono presentati solo 3.194: il 35%. A comunicarlo è stata Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare i 2.980 Navigator che ...

"La sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà". Così la Roma risponde a Totti : La Roma calcio dice la sua versione sul rapporto con Francesco Totti: gli era stato proposto di divenire il nuovo direttore tecnico del club, proposta fatta dopo la partenza di Monchi ed "eravamo ancora in attesa di una risposta". Ed oggi il club in una nota ufficiale si dichiara "estremamente" amareggiato nell'apprendere che Totti ha annunciato di lasciare la società e di non assumere il ruolo definito come "uno dei più alti nei ...