Al Festival di Milano workshop su sicurezza e incentivi

Festival Mix Milano - dal 20 al 23 giugno : il programma : Riceviamo e pubblichiamo volentieri il comunicato stampa sull'edizione 2019 del Festival Mix Milano di Cinema GayLesbico e Queer Culture, a Milano dal 20 al 23 giugno. A cinquanta anni esatti dai moti di Stonewall, si apre all’insegna di Love Riot l’edizione 33 del Festival Mix Milano di Cinema GayLesbico e Queer Culture, in cartellone dal 20 al 23 giugno al Piccolo Teatro di Milano, nella doppia location del Teatro Strehler e del Teatro ...

Milano Sushi Festival - fino al 23 giugno l'evento dedicato alla cucina giapponese : Il Sushi ormai da anni ha invaso le più grandi città del mondo. La città di Milano, da buona apripista in campo di tendenza, non si è certo lasciata sfuggire l'occasione, anzi, ha deciso di fare le cose in grande ospitando il primo evento dedicato interamente alla cucina nipponica: si tratta del Milano Sushi Festival. l'evento avrà luogo in Piazza Città di Lombardia da oggi mercoledì 19 e fino a domenica 23 giugno. L'orario spazierà dalle 12 ...

Milano - alla fabbrica del Vapore la sesta edizione di “Contaminafro identità in evoluzione” - il Festival delle culture contemporanee : Mancano pochi giorni all’inizio di Contaminafro identità in evoluzione, il festival delle culture contemporanee in programma da martedì 18 al sabato 29 giugno alla fabbrica del Vapore di Milano. Martedì 18 giugno si terrà infatti, alle ore 17.00, la cerimonia di apertura del festival e l’inaugurazione della mostra “Contemporary Art Milan” (a cura di MA – EC), dedicata all’arte contemporanea che coinvolge artisti di diversi paesi e culture. ...

Sushi - Milano è pronta per il suo primo Festival : dove e quando : Inutile girarci troppo intorno: nessuna pietanza esotica nel corso dei decenni è riuscita a fare breccia nel cuore di Milano e dei suoi cittadini come il Sushi, imperatore senza rivali della tavola giapponese. Lo sottolineava scherzosamente la sceneggiatura di Benvenuti al Nord, il film con Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angelo Finocchiaro, e lo ribadiva in chiave decisamente meno politically correct la rapper Myss Keta nella sua Milano ...

XII edizione del Festival dell’Energia in Triennale Milano da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2019 : Tutto pronto per la XII edizione del Festival dell’Energia che si svolgerà in Triennale Milano da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2019. Ecco i momenti salienti del programma: giovedì 13 giugno o – h.10:00 – l’Assemblea Pubblica di Elettricità Futura apre i lavori con il suo presidente Simone Mori e l’on. Davide Crippa, sottosegretario di stato del MISE. o – h.17:30 – il sindaco Giuseppe Sala incontra la sindaca ...

Milano - l’amore in un Festival multisensoriale : Fine settimana dedicato all’amore alla Triennale di Milano col festival omonimo giunto alla seconda edizione. Fino al 9 giugno il festival dell’Amore, diretto da Mario Viscardi (anche Ceo di Piano B che organizza l’evento) che lo ha ideato insieme a Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, tenterà di superare i risultati dello scorso anno che hanno visto 18mila presenze e 10 milioni di utenti raggiunti online. La nuova edizione – che in ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 attori con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

Milano - il Festival Ti Ribalto porta in scena 90 persone con disabilità : “Mettiamo l’arte al servizio della persona” : Una manifestazione inclusiva che negli anni continua a cercare di rendere la cultura accessibile a tutti allo stesso livello, senza eccezioni, sempre con nuovi stimoli. Si tratta del Festival Ti Ribalto organizzato dalla Piccola Accademia della Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca di Milano. Giunta alla quinta edizione, l’evento 2019 andrà in scena dal 5 all’8 giugno presso il Teatro Verdi del capoluogo lombardo, in collaborazione con ...

A Milano torna il Festival dell’amore : Dal 7 al 9 giugno arriva a Milano, ospitato nel giardino e nel Salone d’onore della Triennale, la seconda edizione del Festival dell’amore. Da un’idea di Mario Viscardi, Franco Bolelli e Manuela Mantegazza, la manifestazione si articolerà attraverso talk, musica, reading, film ma anche con vere dichiarazioni e riti d’amore che vogliono sottolineare la centralità di questo sentimento come modello di vita, proprio in un ...

MI AMI Festival 2019 : 3 giorni di musica a Milano : Pochi giorni fa si è conclusa la 15esima edizione del MI AMI 2019, di cui vi avevamo parlato qui. Il Festival, che infiamma ogni anno i palchi del Circolo Magnolia, sotto la direzione di Carlo Pastore e Stefano Bottura, anche stavolta ha regalato al suo pubblico di neofiti e affezionati, una ricchissima selezione di artisti della scena musicale italiana, spaziando da artisti emergenti a nomi ormai super affermati, dall’indie al pop, dal ...

OnDance - Roberto Bolle e il suo Festival a Milano : dal 26 maggio al 2 giugno “un’onda festosa che invade la città” : Lo abbiamo visto in tv passare dal pas de deux al tango, dall’assolo contemporaneo al duetto comico. Ma Roberto Bolle, il principe della danza internazionale, è anche appassionato di ballo liscio. “Sogno di vedere giovani e adulti ballare insieme in un’atmosfera di nostalgica allegria”, spiega. Perché tra le novità di OnDance, il festival che invade Milano dal 26 maggio al 2 giugno, ci sarà anche una balera in piazza sulle note dell’Orchestra ...

Milano - Street Food Festival : dal 23 al 26 maggio al Carroponte : Da oggi, giovedì 23, sino a domenica 26 maggio il Carroponte ospiterà lo Street Food Festival, 4 giorni dedicati ai prodotti della cucina italiana e straniera, in compagnia di tanta buona musica e spettacoli dal vivo. Ingresso gratuito. Street Food Festival Il trionfo dei sapori nostrani di ogni angolo d'Italia e le tradizioni che provengono da luoghi lontani (come il Brasile, il Perù, la Grecia e il Giappone) rendono lo Street Food Festival un ...

Paperino compie 85 anni : a Milano parte il Festival del fumetto Disney : Al via sabato 25 maggio il "Festival del fumetto Disney" che ripercorre la storia di Paperino a 85 anni dalla nascita. Fino al 22 giugno dieci eventi nei Mondadori store d'Italia in compagnia di alcuni tra i fumettisti più noti, tra cui il Maestro Giorgio Cavazzano che per l'occasione ha realizzato un disegno inedito.Continua a leggere

MI AMI Festival 2019 – Musica Importante A Milano : Torna a Milano uno degli eventi più attesi, ogni anno, da tutti gli appassionati di Musica rock, pop, indie, trap, rap, e chi più ne ha più ne metta: il MI AMI (Musica Importante A Milano) Festival, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. La kermesse, uno degli appuntamenti fissi della primavera milanese (primavera che quest’anno si sta facendo un po’ desiderare), si terrà come d’abitudine all’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia il ...