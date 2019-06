Napoli | De Laurentiis annuncia due amichevoli col Barcellona

Il no di De Laurentiis alle offerte per Koulibaly è un indice della forza del Napoli : Che il Napoli abbia un progetto oculato e chiaro lo abbiamo scritto più volte (forse, come dice il professor Trombetti, è solo che non lo spiega). Lo abbiamo ribadito anche quando, mentre si consumava il valzer delle panchine delle prime cinque squadre in classifica (la Juve ha sciolto il suo dilemma solo domenica), ad un certo punto l’unica certa era solo la nostra, con Carlo Ancelotti. La stabilità del progetto è dimostrata anche dagli ...

SkySport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

Napoli - De Laurentiis sogna James Rodriguez : una multinazionale formato giocatore : Il colombiano James Rodriguez potrebbe essere il grande colpo dell'estate del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. C'è l'apertura di quest'ultimo per provare a portare il trequartista del Real Madrid alle pendici del Vesuvio e accontentare il tecnico azzurro Carlo Ancelotti. Il 28enne è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore così come il messicano Lozano. Dunque, il tecnico di Reggiolo, che attualmente si trova in Canada, ...

Napoli. De Laurentiis in cerca del suo Alex Ferguson - tra amori e divorzi. Serve un top player per matrimonio con Ancelotti : Si dice che nei rapporti di coppia il settimo anno sia quello che mette più a dura prova l’unione tra i partner. Essendo sette anni calcistici addirittura più usuranti di sette anni in coppia, i dati suggeriscono che in molti casi le rotture, parliamo di quelle tra presidenti e mister, arrivano ben prima. In casa Napoli, dall’avvento di Aurelio De Laurentiis e con rarissime eccezioni, il copione è spesso identico: grandi passioni in ...

Manolas-Napoli, Pedullà: "De Laurentiis vuole regalare ad Ancelotti innesti di qualità. La situazione". Il club azzurro lavora su più fronti per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi, tutti di assoluta qualità, spunta anche il difensore greco della Roma, ma l'affare ...

Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real. Il Napoli scende in campo con le sue più alte sfere per strappare al Real Madrid quel top player chiesto da Carlo Ancelotti. James Rodriguez non è più un sogno per il club azzurro, soprattutto perché nell' ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis fa sul serio per James Rodriguez : Ancelotti la carta per convincerlo : Il presidente del club azzurro ha messo nel mirino il colombiano, tornato al Real Madrid dopo la fine del prestito al Bayern Monaco Il Napoli ha messo gli occhi su James Rodriguez, tornato al Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Il colombiano piace eccome al club del presidente De Laurentiis, che ha dato mandato all’agente Jorge Mendes di sondare la disponibilità di Florentino Perez a cedere il giocatore a cifre ...

Raiola incontra De Laurentiis per l’affare Lozano. Napoli in pole position : Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, Raiola avrebbe già in programma un incontro con il Napoli la settimana prossima, per discutere il futuro di Lozano. Il procuratore aveva già un accordo di massima con il Psg ma il club francese ha mollato la presa, per il momento, in attesa dell’ufficializzazione del ritorno di Leonardo. Il Napoli dunque al momento è in vantaggio, anche se sul messicano ci sono anche le mire del Valencia, che ...

Malfitano ignora le parole di De Laurentiis e disegna il nuovo Napoli partendo da Icardi : Mimmo Malfitano sulla Gazzetta non crede alla parole del Presidente De Laurentiis su Mauro Icardi, o meglio è convinto che gli venisse proposto l’affare, Aurelio al tavolo della trattativa si siederebbe. E bene farebbe, perché il Napoli con Icardi e James Rodriguez sarebbe un Napoli stellare. Malfitano lo ridisegna completamente, cambio di modulo per Ancelotti, o meglio adattamento per sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori. ...

Napoli - De Laurentiis a tutto campo : Sarri alla Juve e le strategie di mercato : La stagione in casa Napoli è stata positiva, il club azzurro ha deciso di proseguire il rapporto con Carlo Ancelotti, l’obiettivo è provare ad accorciare il distacco dalla Juventus per la lotta scudetto. Intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ per il presidente De Laurentiis che ha fornito interessanti indicazioni. Sta seguendo la telenovela Sarri-Juventus e quello che ha detto per esempio a riguardo Insigne («Per i ...

De Laurentiis: "Mi volevano smontare il Napoli. L'Inter ci prova con i nostri assi, ma io compro e non vendo". Sulla prima pagina dell' edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', campeggia l' immagine del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che parla di un assalto ai gioielli del Napoli da parte ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ufficializza Di Lorenzo e apre al nuovo centravanti! : Calciomercato Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, e come riportato dal “Corrieredellosport.it”, il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli. Un affare lampo concretizzato nel giro di pochi giorni. Il terzino destro andrà ad arricchire lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Non solo, lo stesso De Laurentiis ha colto […] L'articolo ...

Napoli – Nessuna fretta per De Laurentiis : “siamo l’unico club senza rivoluzioni interne per ora” : De Laurentiis non va di fretta: le parole del presidente del Napoli sulla rivoluzione del club in vista della nuova stagione La stagione 2018-19 di Serie A è terminata da poco, ma il mondo del calcio continua a far parlare di sè a causa dei vari movimenti che ruotano attorno al mondo del pallone. Tra sorprese, novità e conferme, tutti i club si stanno muovendo per ingaggiare nuovi calciatori o allenatori. Se la Juventus ancora non ha ...

Napoli - ufficiale Di Lorenzo. De Laurentiis : “Ci servono due calciatori - ma prima bisogna vendere” : Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli, annunciando un’operazione già definita nei giorni scorsi. “Sono felice di questa mia nuova avventura in un club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro“, le prime parole del difensore. Ha parlato di mercato anche il presidente Aurelio De Laurentiis: ...