Mondiale calcio femminile | a guardare le Azzurre al bar vanno le donne | “Per noi è un

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Questoè un riscatto per noi: gli uomini non ce l’hanno fatta mentre noi sì”. Katia ha scelto il Pop di Porta Venezia, a Milano, per vedere la partita dei Mondiali ditra Italia e Brasile. “Se mi avessero detto dieci anni fa che avrei visto in prima serata su Rai1 l’Italiaai Mondiali non ci avrei creduto – racconta Sara che dopo essere andata in Francia per vedere Italia-Giamaica ha scelto il bar per vedere la sfida con le verdeoro – faccio parte ancora di quella generazione che veniva guardata male se giocava ada piccola”. Nella pausa tra primo e secondo tempo, c’è tempo di rifiatare: “Speriamo che questa visibilità serva a rivalutare il: c’è ancora tanto da fare. La diseguaglianza dello sport è una delle tante facce della diseguaglianza che viviamo quotidianamente in tanti altri settori” raccontano alcune ...

