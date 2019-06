La cosa più orrida che potete vedere in questo preciso momento? Il post di Drew Barrymore

G20 - cosa serve all’Italia per contare di più tra i grandi paesi : Quale sarà il ruolo dell’Italia nel G20 di fine giugno in Giappone? In base all’esperienza, per ottenere risultati abbiamo bisogno di una buona immagine del nostro paese nel mondo e un presidente del Consiglio autorevole. E ci serve un alleato potente. di Greta Ardito e Mariasole Lisciandro (Fonte: lavoce.info) Il percorso del G20 È la prima volta che il Giappone detiene la presidenza del Gruppo dei 20 (G20), il forum internazionale che riunisce ...

Redmi K20 Pro è un gran telefono ma abbiamo qualcosa in più da dirvi (video) : abbiamo provato Redmi K20 Pro ed è fantastico, ma ci sono alcune cose importanti da sapere L'articolo Redmi K20 Pro è un gran telefono ma abbiamo qualcosa in più da dirvi (video) proviene da TuttoAndroid.

cosa fare dopo la maturità? Il futuro preoccupa più dell'esame : Quasi un maturando su due ancora non sa Cosa farà dopo il diploma. Se solo il 21% ha già optato per iniziare a lavorare la...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Quartararo pole : 'Ecco qual è la cosa più difficile...' : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP Gp Catalogna 2019, a chi la pole position a Barcellona sul circuito del Montmelò? Il primo nome da fare è quello di Marquez.

Bleeding Edge : Ninja Theory ha svelato qualcosa di più sul suo prossimo gioco durante l'Inside Xbox : Rahni Tucker di Ninja Theory è salito sul palco dell'Inside Xbox all'E3 per condividere nuovi dettagli riguardanti il brawler 4v4 Bleeding Edge.Come riporta Dualshockers, Tucker ha confermato che la scelta del personaggio sarà importante. Ognuno di loro sarà inserito in una delle tre classi presenti: Tank, Assassini e di Supporto. All'interno di queste tre classi, c'è un mix di personaggi con combattimento a distanza e melee in modo da ...

L’occupazione è cosa da uomini : in Italia la metà delle donne con due o più figli non lavora : In Italia, oltre la metà delle donne con figli non lavora. A rivelarlo è un report dell'Istat, che mette in evidenza come in una coppia con figli su tre solo l'uomo è occupato. Un dato che è ancora più affermato nel Mezzogiorno e che sottolinea come ancora oggi, per una donna, una nascita comporti spesso una rinuncia in ambito lavorativo.

cosa dice il report dell’Unicef sugli stati più “a misura di famiglia” : (foto: Getty Images) Chi vuole mettere su famiglia in Italia non ha certo la strada spianata, ma può contare su politiche relativamente più vantaggiose rispetto a chi vive in Olanda, in Australia, nel Regno Unito o negli stati Uniti. A dirlo è un report dell’Unicef sui paesi più family-friendly. L’agenzia delle Nazioni Unite che promuove i diritti dei bambini ha esaminato la situazione in 41 stati che appartengono all‘area Ocse ...

Selena Gomez ha raccontato qualcosa in più sul nuovo album a Jimmy Fallon : Ascolta un po' qui! The post Selena Gomez ha raccontato qualcosa in più sul nuovo album a Jimmy Fallon appeared first on News Mtv Italia.

cosa è stato presentato alla più importante fiera dei videogiochi : Per qualcuno è un evento ormai in declino, sopravvalutato, un'ombra di quello che era un tempo, parzialmente soppiantato da altre manifestazioni o reso obsoleto dalle conferenze online delle case produttrici. Eppure anche in questo 2019 alla fine, la fiera E3 di Los Angeles ha dimostrato di essere il vero appuntamento chiave per conoscere il futuro immediato e non solo del mondo dei videogiochi. Decine di annunci, ore di video mostrati, uno ...

Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e annuncia di volere figli “più di ogni altra cosa” : Tartassata dai fan che sono in spasmodica attesa del successore di ANTI, Rihanna spiega perché il nuovo album non uscirà a breve e la impegnerà ancora per qualche tempo prima che sia terminato. Ma c'è di più: Rihanna vuole diventare madre e non ha paura di affermare che questo è il suo desiderio più grande. Mentre il suo pubblico attende da anni il nuovo album di inediti, la popstar spariglia le carte e annuncia di volere un figlio, sopra ...

Spesa delle famiglie - Istat : “Nel Nord 800 euro in più al mese”. Ecco come viene riempito il carrello e su cosa si taglia : La Spesa media mensile delle famiglie è di 2.571 euro, sostanzialmente invariata rispetto al 2017 (+0,3%) ma in contrazione dello 0,9% se si considera l’inflazione dell’1,2 per cento. È la prima volta dal 2013 che si registra un dato negativo in termini reali: secondo i dati Istat, quindi, si interrompe la moderata dinamica positiva registrata tra il 2014 e il 2017. Le stime dell’Istituto nazionale di statistica fotografano ...

Formula 1 - Leclerc smaschera la Mercedes : “sono sicuro che ne hanno di più - ma vi dico cosa ci potrebbe aiutare” : Il monegasco ha chiuso al comando la seconda sessione di libere in Canada, precedendo Vettel e la Mercedes di Bottas Primo posto al termine della prima giornata di libere, niente male per un Charles Leclerc arrivato in Canada per dimenticare il tremendo week-end di Monaco. Il pilota della Ferrari ha strappato la miglior prestazione nella seconda sessione, mettendo in fila Vettel e Bottas. Photo4/LaPresse Un risultato che tuttavia non ...

Vittorio Feltri/ Video - "La cosa più bella del sesso? La sigaretta alla fine!" : Vittorio Feltri confida di avere votato Matteo Salvini e parla anche di sesso e piaceri della vita: 'La cosa più bella? La sigaretta alla fine!'.

Borsa - “Sell in May” colpisce duro. Solo uno storno o qualcosa di più? : A maggio l'indice azionario globale Msci World ha perso il 6% del suo valore con gli investitori che hanno preso i rinnovati venti di guerra commerciale come pretesto per alleggerire il loro portafoglio azionario...