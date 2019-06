Io | aggredito da due albanesi Così mi hanno rotto il braccio

aggredito nel suo autolavaggio e accoltellato : due denunce : Roma – Un uomo di 42 anni, egiziano, e’ stato accoltellato sabato pomeriggio a Roma nel suo autolavaggio in via Quinto Sertorio, a Cinecitta’, da due cittadini di origini romene di 30 e 36 anni. L’aggressione, con una coltellata alla gamba destra, e’ arrivata al culmine di una lite iniziata per futili motivi. Al loro arrivo sul posto i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Casilina hanno trovato la ...

Padova - rissa davanti a un bar : “Un gruppo ha aggredito e picchiato due ragazzi della Lega gridando ‘fascisti'” : Per una sera sembrano tornati i tempi, lontani più di trent’anni, in cui per le strade di Padova gruppi di destra e di sinistra se le suonavano di santa ragione. Proprio nella notte del 25 aprile, davanti a un bar, l’enoteca Strasse, in via Gritti, una decina di giovani hanno picchiato due loro coetanei, gridando: “Fascisti! Fascisti!”. Il gruppo ha anche fatto irruzione nel locale, provocando danni. Sul posto sono intervenute le ...