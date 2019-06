Il corteo di Kate e William coinvolto in un incidente | grave una 83enne

William e Kate Middleton affranti - il corteo investe donna a Londra di 83 anni : è grave : Il corteo di William e Kate Middleton , duchi di Cambridge, ha investito una donna di 83 anni , ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione da parte dei reali, Kensington Palace ha diramato un comunicato per dimostrare vicinanza alla signora. William e Kate affranti , donna di 83 anni è grave Questa mattina Kensington Palace ha diramato un comunicato a seguito dell'incidente avvenuto tra alcune motociclette del corteo di ...

Il corteo di William e Kate investe una donna - ora ricoverata in gravi condizioni : aperta un’indagine : Un’anziana donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un motocicletta della polizia che faceva parte della scorta dei duchi di Cambridge, William e Kate. E’ accaduto ieri durante il tragitto della coppia reale fra Londra e Windsor. A riferirlo oggi è la Bbc, precisando che la vittima, 83 anni, si chiama Irene ed è ricoverata in ospedale in condizioni gravi, ma stabili. Sull’incidente che ha ...