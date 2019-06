Fecondazione assistita | la Consulta | “Non è illegittimo vietarla alle coppie gay”

ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legge 40 la' dove vietaomosessuali di accederetecniche di procreazione medicalmente. Lo fa sapere, in attesa del deposito della sentenza, l'ufficio stampa della Corte. Laha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali invocati dai due Tribunali. Sulla, uno dei ricorsi inera venuto da Bolzano. "L'esito era temuto. Evidentemente si tratta di una sconfitta, ma e' prematuro commentarla" ha scritto in un lungo post su Facebook l'avvocato Alexander Schuster che assiste una coppia di donne di Bolzano."Il diritto costituzionale e' una scienza giuridica: si caratterizza - ha aggiunto - per rigore logico e per un dialogo con le ...

