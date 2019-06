Come vincere la dipendenza da telefono cellulare

ideegreen

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Oggi c’è tutta la vita nei nostri cellulari e in apparenza è difficile spiegarsi perché è necessario farne a meno, per qualche oraminimo, ogni giorno, notte esclusa, momento in cui dovrebbero stare lontano da noi anche se questo non accade. Attenzione, questo non è un articolo contro i cellulari e nemmeno contro la tecnologia in generale ma un momento di riflessione suladae suun oggetto possa influenzare i nostri comportamenti, il nostro umore e a volte perfino la nostra salute. (altro…)ladaIdee Green.

robertosaviano : Giovedì 20 giugno, alle 10.00, sarò a Rimini al Palacongressi per @ilfestival. Racconterò come le menzogne sull'imm… - sechesi : Praticamente la Juventus ha mandato a casa Allegri per prendere #Sarri. Tre anni a discutere su gioco o non gioco (… - nicolagiordano : @zinga93 @MrAncelotti Come ho scritto prima è anche molto strano per un procuratore mettere 2 giocatori in concorre… -