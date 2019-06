Agrigento | blitz dei carabinieri | 7 fermi E il boss disse del figlio di Riina | “Davanti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Davanti a questo ragazzo ci togliamo tutti il cappello”. Così ildi Licata Angelo Occhipinti, fermato daidisu ordine della Dda palermitana, parlava deldi Totò, Giuseppe Salvatore, già processato e condannato per associazione mafiosa. Le parole, intercettate da una microspia degli investigatori, sono inserite in una conversazione tra il capomafia e un uomo d’onore a cui sarebbe stato chiesto in carcere proprio dal rampollo del padrino corleonese di “stuccare” (eliminare ndr) un licatese. L’operazione ha di fatto disarticolato le famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata Occhipinti in passato è stato condannato per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Nell’operazione deifermati anche il consigliere comunale di Licata Giuseppe Scozzari, eletto a giugno del 2018, e un ex consigliere comunale ...

