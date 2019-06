Adidas | il Tribunale Ue conferma la nullità del marchio

Adidas non ha la proprietà intellettuale delle tre strisce. Tribunale Ue annulla la registrazione del logo : Le tre strisce dell’Adidas? Non le appartengono e non sono un logo. Il simbolo tedesco, le famose tre strisce parallele, “non costituisce un marchio a motivi, ma un marchio figurativo ordinario” e non ha nell’Unione Europea “un carattere distintivo”. Questa almeno la decisione del Tribunale dell’Ue che ha confermato la nullità del marchio del brand sportivo, già sancita dall’Ufficio dell’Unione europea per la ...