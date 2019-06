Whatever It Takes Reloaded

ilfoglio

(Di martedì 18 giugno 2019) Milano. Un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Bce è possibile in assenza di miglioramenti del quadro economico. E' in sostanza l'indicazione emersa dal discorso di Mario Draghi al forum dei banchieri in corso a Sintra, in Portogallo. Indicazione che fornisce ai mercati un

Amos8125 : E' un passaggio da non sottovalutare mentre parliamo di cose di importanza minore. E' una sorta di whatever it take… - GigiPadovani : Siamo nelle mani di #Draghi: stamattina il verdetto vero sul futuro dell'Europa e dei nostri soldi. Le 'adverse con… - robycatt1 : RT @Gianmar26145917: @robycatt1 @supercocco78 @AntonioDvx Quella sugli Stati Uniti messi peggio de UE e la California sono bellissime...Por… -