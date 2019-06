Sea Watch nel mirino dei pm ​La procura apre un' inchiesta

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Consiglio d’Europa preoccupato per decreto Sicurezza bis : “Subito porto a Sea Watch” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un porto da indicare “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti salvati l’11 ...

Sea Watch - 50 città tedesche vogliono accogliere i migranti : il no del ministro dell'Interno Horst Seehofer : La Sea Watch mette in difficoltà anche la buonista Germania. Almeno 50 città tedesche si sono offerte di accogliere i migranti a bordo, ma il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, blocca i buoni propositi. Il governo italiano ha messo in pratica il decreto Sicurezza bis e con una diffida del Vimina

Il Consiglio d'Europa : "Dare subito un porto sicuro alla Sea Watch" : alla Sea Watch 3 deve essere “indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente”, così all’ANSA Dunja Mijatovic, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa “preoccupata per l’atteggiamento del governo italiano nei confronti delle ong che conducono operazioni di salvataggio nel Mediterraneo”.Ue ribadisce, Sea Watch? la Libia non è un porto sicuro.(via ...

Migranti - Consiglio d'Europa : dare subito un porto sicuro a Sea Watch | Il dl sicurezza bis preoccupa : I Migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non e' un Paese sicuro". Cosi' il commissario per i diritti umani del Consigliod'Europa, che si dice "preoccupata per l'atteggiamento delgoverno italiano nei confronti delle Ong"

La Sea Watch 3 aspetta : Da oltre una settimana 43 richiedenti asilo sono in attesa di poter sbarcare in Italia, ma il governo non vuole saperne

Sea Watch - Matteo Salvini ribadisce : “Olanda apra i suoi porti e noi accoglieremo 5-6 migranti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna a parlare della Sea Watch anche da Washington, durante la sua visita negli Stati Uniti: "Se l'Olanda apre i suoi porti noi siamo pronti ad accogliere 5 o 6 immigrati”. Ma il leader della Lega ribadisce il suo diniego allo sbarco in un porto italiano.Continua a leggere

Sea Watch ora sfida Salvini e chiede "aiuto" ai magistrati : Angelo Scarano L'ong ha presentato un esposto al Tar per impugnare il "blocco" del Viminale. Salvini: "Hanno tempo da perdere..." La Sea Watch torna a sfidare Salvini. Il braccio di ferro a 15 miglia dall'isola di Lampedusa si fa sempre più duro. Come è noto, ieri la Guardia di Finanza ha notificato all'equipaggio il decreto con cui si vieta l'ingresso alla nave nelle acque territoriali italiane. Il documento inviato dal Viminale ...

Linardi annuncia che Sea Watch vuole sbarcare in Italia - Libero getta ombre sui compensi : Si parla ancora di Ong e dell'impossibilità a sbarcare in Italia, secondo quelli che sono i dettami del Ministro dell'Interno per effetto del così detto "decreto sicurezza bis". A parlare è,invece, Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, che ha concesso un'intervista a La 7 in cui ha sottolineato le difficoltà ad accettare l'idea che la Libia possa essere un porto sicuro secondo quelli che sono i dettami della politica Italiana contro le Ong. ...

Ong - ecco quanto guadagna chi tifa invasione : Sea Watch - la "paga stellare" di Giorgia Linardi : Volontari sì, ma a pagamento. È questa la condizione di buona parte degli operatori delle Ong che si occupano di immigrazione, partendo dai centri profughi per arrivare ai marinaretti che pattugliano le coste al largo della Libia per rastrellare e trasportare in Italia clandestini. Per qualcuno il c

Sea Watch - un sopravvissuto : “Piuttosto che tornare in Libia preferirei dare la mia vita ai pesci” : In un video diffuso dall'ong tedesca la testimonianza di uno dei migranti che si trovano a bordo della Sea Watch 3: "Non è umano lasciare le persone morire in mare. Coloro che ci aiutano, coloro che ci salvano, non sono criminali: salvano le nostre vite. Piuttosto che tornare in Libia, preferirei morie. preferirei dare la mia vita ai pesci piuttosto che essere nuovamente torturato".Continua a leggere

Sea Watch 3 - la portavoce Giorgia Linardi sfida ancora l'Italia : "Decreto-Salvini? Non mi interessa" : La Sea Watch 3 del decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini se ne frega, così come se ne frega delle multe salatissime introdotte dal testo per chi sfida il divieto di varcare. Lo dice chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, Giorgia Linardi, portavoce

GdF su Sea Watch per notifica decreto : 21.10 "Questa notte la Guardia di Finanza ha fatto visita, per due volte, alla Sea Watch per notificare il decreto Sicurezza bis al nostra comandante". Lo scrive in un post la Ong sottolineando come "non si comprende la necessità di farlo nel cuore della notte". Secondo quanto si apprende,i finanzieri avrebbero solo consegnato il decreto all'equipaggio senza però contestare reati. "Restiamo al largo di Lampedusa -conclude il post- e reiteriamo ...

Sea Watch 3 - irruzione della Guardia di Finanza nella notte : il decreto sicurezza di Salvini funziona : Trova subito un'applicazione pratica il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini e dalla Lega. Ieri, sabato 15 giugno, il ministro dell'Interno ha firmato "il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane". Successivamente il divieto è stato notificato alla O