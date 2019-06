Povertà | Uecoop | una famiglia su 5 fatica a pagare le spese mediche

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) “Unasu 5 in Italia ha difficoltà acure e assistenza sanitaria con lemensili cresciute di quasi il 28% negli ultimi dieci anni“: è quanto emerge da una analisi di, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in occasione del report Istat che segnala oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni diassoluta. “Sulleesiste un atteggiamento duplice – spiega– da una parte si cerca di ritardare quelle meno urgenti a discapito della prevenzione e dei controlli, dall’altro si comprimono altre voci del bilanciore per quelle che non è possibile rinviare, dagli esami urgenti alle terapie farmacologie. Con l’assistenza a disabili e anziani che diventa una delle voci più pesanti del bilancio domestico soprattutto in caso di persone non autosufficienti che hanno necessità di essere seguite per la ...