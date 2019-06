Perché a volte i sondaggi sbagliano le previsioni? La versione di Pagnoncelli

Le piante si stanno estinguendo 500 volte più velocemente di quanto dovrebbero : ecco Perché : Le piante si stanno estinguendo rapidamente, 500 volte più velocemente di quanto previsto dalle leggi della natura, e la colpa, manco a dirlo, è tutta nostra che continuiamo a distruggere interi habitat. Gli scienziati ci mostrano cosa stiamo facendo alle piante e quali siano le zone più colpite da questa tragica scomparsa.Continua a leggere

Colin Farrell : "Sono alcolizzato. Ho ripetuto un ciak 56 volte Perché ubriaco. Tom Cruise voleva picchiarmi" : Troppo ubriaco per recitare, tanto da dover ripetere un ciak per 56 volte consecutive. È questo il racconto di Colin Farrell, che confessa al Mirror i suoi problemi di alcolismo e rivela gli inconvenienti causati dalla sua dipendenza sul set di “Minority Report”, film del 2002 in cui recitò con Tom Cruise.“Avevo 24 anni. Il giorno dopo sarebbe stato il mio compleanno. Così chiesi alla produzione un giorno ...

"Vedevo poco Leonardo Perché il fidanzato era geloso. Ora me lo hanno tolto due volte" : “Non ho pace. Mi hanno portato via Leo due volte”. E’ il grido di disperazione di Mouez Ajouli, padre di Leonardo Russo, il bambino picchiato a morte in una casa di Sant’Agabio, quartiere popolare di Novara. “Non mi reggo più in piedi dal dolore- ha detto il papà a Repubblica -. Ho provato ad andare a casa, in ospedale, a casa della mamma di lei, chiamo e non mi risponde nessuno.Mi stanno tutti tenendo ...

Luigi Di Maio - le dieci giravolte elettorali del capo M5s : Perché questo personaggio non è credibile : Luigi Di Maio si è trasformato nel vero camaleonte della politica italiana, ha una capacità incredibile di variare colore a seconda delle circostanze. Si plasma e si adegua, anche se per farlo spesso entra in palese contraddizione con quello che ha sostenuto sino a poco tempo fa. Ecco un elenco di d

Ilaria Cucchi : “Uno dei regali di Stefano è stato l’amore per Fabio. A volte mi dice : Vorrei non averti conosciuta - Perché vorrebbe dire che lui è vivo” : Attualità Quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Dai dieci milioni di Gerry Scotti a due e mezzo di Alessia Marcuzzi: ecco i compensi di Giuseppe Candela “In questi dieci anni, Stefano mi ha fatto tanti regali. Il primo è farmi capire che certe cose non possiamo cambiarle, mentre per altre abbiamo il dovere di lottare. E poi, nel ...

Reddito di cittadinanza - c'è chi dice "No - grazie" : Perché rinunciare (a volte) conviene : "Se io le do 100 euro ma anche 40 che fa, lei, li rifiuta?" affermava qualche giorno fa il presidente dell'Inps Pasquale...