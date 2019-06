Neymar accusato di stupro – Mandato di confisca per il cellulare della modella | ma lei

Neymar nuovamente nella bufera - non c’è pace per il brasiliano : accusato di evasione fiscale : Neymar di nuovo nella bufera: arriva una pesante accusa di evasione fiscale per il calciatore brasiliano Non c’è pace per Neymar: dopo l’accusa di stupro e l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa America, per il brasiliano è finito nuovamente nella bufera e dovrà fare i conti con la giustizia. Neymar, secondo il quotidiano “Folha” sarebbe accusato di evasione fiscale. Sembra infatti che sarebbe ...

Neymar accusato di stupro - il brasiliano ascoltato per 5 ore dalla polizia : “mi ha chiesto di essere sculacciata” : L’attaccante brasiliano è stato ascoltato dalla polizia di San Paolo in merito all’accusa di stupro rivoltagli dalla modella Najila Trindade Cinque ore di deposizione, utili a Neymar per spiegare come sono andati i fatti in quella camera del Sofitel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro denunciato dalla modella Najila Trindade. AFP/LaPresse Il brasiliano si è presentato in completo nero e aiutato dalle ...

Neymar accusato di stupro - il legale della presunta vittima si dimette : “mi accusa di aver rubato prove compromettenti” : Danilo Garcia Andrade, avvocato della presunta vittima dello stupro di Neymar, ha rimesso il suo mandato a causa delle accuse della donna nei suoi confronti Il caso relativo allo stupro che Neymar avrebbe perpetrato ai danni di una modella brasiliana, tale Najila Trindade, si tinge di giallo. Il legale della presunta vittima, Danilo Garcia de Andrare, ha deicso di rimettere il mandato, come già accaduto in passato ai colleghi Josè Edgard ...

Neymar accusato di stupro - l’esame medico-legale sconfessa la donna : nessuna lesione nell’area genitale : L’esame medico-legale effettuato dall’accusatrice di Neymar non ha evidenziato lesioni nell’area genitale, al contrario di quanto emerso da quello svolto sei giorni dopo il presunto stupro E’ arrivata una notizia positiva per Neymar Jr nel caso che lo vede coinvolto per stupro in Brasile, l’esame medico-legale a cui è stata sottoposta la donna che lo accusa non ha evidenziato lesioni nell’area ...

Neymar accusato di stupro – La presunta vittima minacciata di morte : il mistero si infittisce : Najila Trindade Mendes, la presunta vittima di stupro perpetrato da Neymar ai suoi danni, ha preferito non andare a testimoniare dopo aver ricevuto minacce di morte Il caso Neymar continua a tenere banco in Brasile. Il calciatore, accusato di stupro da una donna, ha pubblicato su Instagram conversazioni e foto intime con la presunta vittima, svelando la sua apparente innocenza. L’aver postato sui social tali foto, anche abbastanza spinte, ...

Neymar accusato di stupro - la De Souza diffonde un video : "Ecco la prova" : Il caso per Neymar si complica: la donna che lo ha accusato di stupro, Najila Trinidade Mendes de Souza, ha raccontato la sua versione dei fatti in un'intervista trasmessa dalla tv brasiliana. La ragazza ha raccontato cosa sarebbe accaduto nel corso dell'incontro a Parigi. Ma non solo: sui social è

VIDEO – Neymar accusato di aggressione - il video al vaglio degli inquirenti : Il Corriere dello Sport ha pubblicato il tweet comprendente il video sottoposto ad indagine dagli inquirenti per l’aggressione di Neymar ai danni della modella Najila Trindade Mendes Neymar accusato- Spunta il video che riprende parte della presunta aggressione: Le dichiarazioni della vittima “Neymar è stato accusato dalla modella Najila Trindade Mendesdi aggressione e stupro. In un’intervista che è stata trasmessa dalla ...

Neymar accusato di stupro - spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...

Neymar accusato di stupro - spunta un clamoroso VIDEO inedito : le immagini prima del ‘fattaccio’ : In rete è spuntato un VIDEO che riprende Neymar e la sua accusatrice nella camera da letto dell’hotel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro La situazione venutasi a creare intorno a Neymar continua a destare scalpore, la denuncia di stupro presentata nei suoi confronti da una modella brasiliana ha sconvolto la tranquillità del giocatore verdeoro, costretto anche a saltare la Coppa America per infortunio. A rendere ...

Neymar accusato di stupro - la donna rincara la dose : “mi ha girato di spalle e colpito con violenza - causandomi lividi al sedere” : L’accusatrice di Neymar è tornata a parlare, rincarando la dose e offrendo ulteriori particolari sulla presunta violenza sessuale La situazione per Neymar Jr si complica, la presunta vittima dello stupro di cui è accusato è tornata a parlare, raccontando ulteriori dettagli di quanto avvenuto in quell’hotel di Parigi. AFP/LaPresse Nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale SBT Brasil, Najila Trindade Mendes de Souza ...

Neymar accusato di stupro – Nel dossier presentato alla polizia dettagli shock : il referto del medico della donna : Lividi e stress nel referto del medico della donna che ha accusato Neymar di stupro: nel dossier presentato alla polizia dettagli shock Novità nell’affaire Neymar, il giocatore brasiliano del Paris Saint Germain accusato di stupro da una ragazza 27enne. La donna, che afferma di aver subito abusi sessuali da parte della stella del Psg in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio, secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de ...

Neymar accusato di stupro - la vittima sembra… scomparsa : la famiglia della donna è preccupata! : Neymar accusato di stupro da una donna brasiliana che sembra apparentemente… scomparsa: la famiglia della ragazza si è detta preoccupata per il suo strano ‘silenzio’ Negli ultimi giorni Neymar è finito al centro di un’incredibile e torbida vicenda: il giocatore brasiliano è stato accusato di stupro. Accuse totalmente respinte dal talento del PSG che si è difeso pubblicando le conversazioni intime fra i due su ...

Neymar accusato di stupro – Consegnato un dossier alla polizia di San Paolo : ci sono anche documenti e immagini : Caso Neymar: la posizione del calciatore brasiliano si aggrava, Consegnato dossier alla polizia con immagini e documenti che proverebbero la sua aggressione Neymar è finito nei guai: pochi giorni fa la notizia shock di un’accusa di stupro. Il calciatore brasiliano sarebbe stato denunciato da una donna per violenze: nonostante le difese con un video pubblico sui social nel quale Neymar ha anche mostrato i messaggi scambiati con la ...