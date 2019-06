La targa in memoria di Peppino Impastato oltraggiata a Palermo : È stata vandalizzata dopo appena un giorno una targa dedicata a Peppino Impastato a Palermo . L’episodio è stato denunciato questa mattina dal Movimento 5 Stelle di Palermo ed è avvenuto in una villetta del quartiere Cep, intitolata all’attivista ucciso dalla mafia nel 1978 a Cinisi.″È ancora lungo il percorso di crescita culturale da portare avanti - dichiarano i 5S palermitani - e per combattere ...

targa in memoria di Anna Carlini - la donna morta sotto tunnel della stazione a Pescara : Pescara - Da ieri in via Ferrari a Pescara, in corrispondenza dell'ingresso alla terza galleria della stazione ferroviaria, c'è una Targa commemorativa in memoria di Anna Carlini, la donna di 33 anni che fu trovata morta lì il 30 agosto 2017. Dopo l'avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura di Pescara, due romeni sono indagati per omicidio. La posa della Targa in marmo scaturisce dall'istanza ...