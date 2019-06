In difesa di Amanda

vanityfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Tocca difendereKnox, anche se si vorrebbe non pensarci, non parlarne, rimuovere il pensiero della povera Meredith Kercher e della sua fine tragica, anche se tutto in quella vicenda umbra è tetro e sgradevole: dalle accuse al barista innocente all’accanimento insensato dei media, alleindagini sgangherate, agli inquirenti narcisi, alla stolida immaturità della coppiaKnox e Raffaele Sollecito ai tempi del delitto, ma chi è maturo a vent’anni – e spesso anche a cinquanta – alzi la mano.Knox è tornata in Italia, a dodici anni dall’omicidio, invitata dal Festival della Giustizia di Modena. Da più di quattro lei e Raffaele Sollecito sono stati assolti dalla Corte di Cassazione per non aver commesso il fatto. Assolta. Eppure continua a essere detestata, disprezzata, trattata come se fosse colpevole. Invece di compatirla, di scusarci per gli otto anni di carcere e di ...

