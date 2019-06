Formula 1 – La Ferrari in Francia con importanti novità | ma Binotto frena l’entusiasmo

Formula 1 – Vettel riparte dalla Francia : le parole del ferrarista in vista della gara al Paul Ricard : Vettel pronto a lasciarsi alle spalle la delusione di Montreal: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà sicuramente a caccia ...

Formula 1 - Binotto spaventa i tifosi della Ferrari : “ecco cosa ci serve per raggiungere la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha parlato del gap attuale con la Mercedes, sottolineando cosa serva alla ‘Rossa’ per ridurlo L’appuntamento in Francia si profila all’orizzonte, la Ferrari ancora non ha portato a casa nessuna vittoria, nonostante Vettel abbia tagliato per primo il traguardo a Montreal. La penalità inflitta al tedesco però ha ribaltato il verdetto della pista, lasciando al Cavallino solo il secondo ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari : “rischiano grosso se chiedono il diritto di revisione” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che la Ferrari chieda il diritto di revisione per quanto avvenuto in Canada, esprimendo il suo punto di vista La Ferrari ha intenzione di esercitare il diritto di revisione previsto dal Codice Sportivo per quanto riguarda la penalità inflitta a Vettel, utilizzando una strada poco praticata in Formula 1. Photo4/LaPresse Si tratta di una carta a disposizione dei team, che possono ...

Formula 1 - la Ferrari ritira ufficialmente l’appello : ma il Cavallino si gioca l’asso nella manica : Il team di Maranello ha comunicato ufficialmente alla FIA di aver ritirato l’appello, facendo però presente di avere intenzione di far valere il diritto di revisione del caso Niente appello al Tribunale della FIA, è questa la decisione comunicata ufficialmente dalla Ferrari nella giornata di oggi. L’ingiustizia subita da Vettel però non verrà archiviata, dal momento che il team di Maranello eserciterà il diritto di revisione ...

Formula 1 – Alonso non allontana un possibile ritorno : “nel 2020 e con la Ferrari?” - la risposta fa sognare i fan : Fernando Alonso non allontana la possibilità di tornare a gareggiare in Formula 1 e sulla penalità di Sebastian Vettel a Montreal… Fernando Alonso si appresta ad affrontare un’altra importante sfida: il pilota spagnolo è infatti pronto in Francia per la 24 Ore di Le Mans, dove però si è tanto parlato di un suo possibile ritorno in Formula 1: “tornare nel 2020 e magari in Ferrari? Non lo so e comunque ora dobbiamo parlare ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - l’ammissione di Emanuele Pirro : “ecco perchè ho voluto punire la Ferrari” : Emanuele Pirro, ex pilota e delegato FIA, ha spiegato il motivo della Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel Gp del Canada Sono passati ormai due giorni, ma l’esito del Gp del Canada fa ancora venire il nervoso in casa Ferrari. Sebastian Vettel ha vinto meritatamente il Gp sul tracciato di Montreal ma, a causa di una manovra sbagliata (e involontaria) avvenuta al 48° giro fra Curva 3 e Curva 4, è stato penalizzato di 5 ...

Formula 1 - Ferrari : ricorso contro la penalità inflitta a Vettel : Non sembrano volersi placare le polemiche contro il circus della Formula 1 dopo la penalità inflitta ieri a Vettel che gli ha negato la vittoria conquistata in pista. La Scuderia Ferrari ha deciso di ricorrere in appello e avrà adesso 96 ore per presentare un reclamo ufficiale alla Federazione, che potrà accogliere o rigettare la richiesta.Lepisodio incriminato. 48 giro del GP del Canada, quello che ha fatto saltare dalla sedia ogni ...