Torna la Torino Fashion Week | in un viaggio tra Cina e Medio Oriente

Juventus - Higuain potrebbe riTornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...

Dall'Inghilterra : Chelsea 'gela' la Juve - Higuain potrebbe Tornare a Torino (RUMORS) : I dirigenti della Juventus saranno certamente molto attivi sul prossimo mercato estivo sia in entrata che in uscita. Come sempre non mancheranno anche delle "grane" da risolvere, ed una di queste potrebbe essere il ritorno di Gonzalo Higuain. Il "Corriere dello Sport", infatti, ha appreso che Dall'Inghilterra sta rimbalzando un'indiscrezione secondo cui il Chelsea non sarebbe intenzionato a riscattare la punta argentina e nemmeno a trattare su ...

Torino - Cairo esalta Belotti : “Sta Tornando quello di due anni fa” : L’emozionante vittoria di ieri contro il Sassuolo tiene vive le speranze Europa del Torino. Ai microfoni de “La Politica nel Pallone”, su Gr Parlamento, le parole del presidente granata Urbano Cairo. “Un voto alla stagione del Torino? Si dà alla fine, oggi non è giusto darlo, anche scaramanticamente. Spero sia alto… Belotti? Sta tornando quello di due anni fa, quando fece 26 gol. E’ molto motivato, sente ...

Salone libro Torino : dopo L’amica geniale Elena Ferrante Torna con L’invenzione occasionale : Al Salone del libro di Torino, il regista della fiction Saverio Costanzo e l'attrice Alba Rohrwacher presentano l'ultimo libro di Elena Ferrante. L'autrice de "L'amica geniale" torna in libreria con "L'invenzione occasionale", volume che raccoglie gli interventi della misteriosa scrittrice sul "The Guardian".Continua a leggere

Torino - picchia la madre ma Torna libero per un disguido : la mail era finita nel cestino : Aurora Vigne Il 29 aprile a Torino ci sono stati stati 26 arresti e la mail sulla notizia di reato dell'uomo non era stata letta dalla Procura È il 29 aprile quando Davide Sanfilippo, 50 anni, alza di nuovo le mani contro sua madre, un'anziana di 79 anni. Siamo a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. I vicini di casa sentono le urla della donna e chiamanoi carabinieri. Quel giorno, di pomeriggio, Sanfilippo viene arrestato con ...

Infortunio Pjaca - il croato pronto a Tornare a Torino : le ultimissime : Infortunio Pjaca – L’Infortunio di Pjaca potrebbe essere solo un ricordo, un brutto ricordo per lui e per la Juventus. Infatti, l’attaccante croato Marko Pjaca ha postato una foto mentre corre, e questo fa capire che il peggio è passato, adesso si pensa al futuro. Leggi anche: Cessione Dybala, rebus bianconero: la Joya può partire, i […] More

Torino - i conti Tornano anche per Mazzarri : «E ora un passo per volta» : Partiamo dalle gambe. «In certe partite possono tremare, soprattutto ai giocatori più giovani. Invece i nostri avevano idee, coraggio, nessuna paura. È merito loro che lo seguono e merito del nostro ...

Tornano le “Settimane della Scienza” : 2 mesi di cultura a Torino e in Piemonte : Torna l’appuntamento con le Settimane della Scienza: due mesi di eventi per avvicinare un pubblico di tutte le età alla scienza e ai suoi protagonisti, coinvolgendoli in prima persona con mostre interattive, conferenze, laboratori, cinema, teatro, musica, visite guidate e porte aperte ai maggiori centri di ricerca del territorio. Per condividere l’entusiasmo della scoperta, per confrontarsi sui temi più attuali della ricerca, per osservare, ...

Niang non vuole Tornare : 'Torino non è il posto giusto per me' : A Torino non è andata come volevo, non è colpa di nessuno, è solo che non è il posto giusto per me - ha dichiarato Niang, come riporta La Gazzetta dello Sport - Oggi penso per il mio bene e per ...

Torino - senza plusvalenze il bilancio Torna in rosso : -12 - 3 milioni nel 2018 : Torino calcio bilancio 2018 – senza plusvalenze torna il rosso per il bilancio del Torino. Dopo cinque esercizi consecutivi in utile, i conti del club granata sono tornati ad avere il segno negativo nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, con una perdita di 12,3 milioni di euro. Un rosso dovuto in larga parte alla diminuzione […] L'articolo Torino, senza plusvalenze il bilancio torna in rosso: -12,3 milioni nel 2018 è stato ...

Calciomercato Juve - Caressa : 'Higuain riTorna a Torino - il Chelsea non lo riscatterà' : La vittoria dello scudetto, raggiunta matematicamente contro la Fiorentina, non ha evidentemente affievolito il rammarico della disfatta della Juventus in Champions League. La bella notizia per i tifosi bianconeri sono le parole al miele rilasciate da Cristiano Ronaldo nel post partita ai media sportivi, dove ha ribadito la volontà di restare alla Juventus e di continuare a vincere con la società di Agnelli. Quel 'resto al 1000%' è stato ...