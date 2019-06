Sofi Tukker a Milano per un unico concerto in Italia nel 2019 | biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019), a dicembreper unin programma in. La data è quella dell'8 dicembre, la location che ospiterà il duo è quella del Fabrique.L'apertura delle porte fissata alle ore 19.00 mentre ilinizierà alle ore 21.00. Isaranno a breve disponibile inal prezzo di € 18,00 + € 2,70 diritti diper postonon numerato. La Fan Presale inizierà giovedì 20 giugnoalle ore 10.00 mentre per lagenerale di TicketOne bisognerà attendere venerdì 21 giugno alle ore 10.00 (per gli acquisti online e via call center) e lunedì 24 giugno alle ore 10:00 per gli acquisti nei punti vendita fisici TicketOne dislocati in tutta.Nel 2018, ihanno fatto registrare il tutto esaurito al Circolo Magnolia, ora il duo newyorkese che ha rivoluzionato il panorama EDM annuncia un nuovo...

