ilfoglio

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Recentemente si sono verificati tre gravi eventi che riguardano inei territori governati dall’Autorità palestinese, ma non hanno fatto notizia perché non sono collegati a Israele”, scrive Edy Cohen. “Lo scorso 25 aprile, gli abitanti terrorizzati del villaggio cristiano di Jifna, vicino

AndreaMarcolong : Quel poco che so del greco, lo devo a Maria Grazia Ciani, che nel silenzio è sempre la mentore dei miei libri -stor… - ilfoglio_it : Quel silenzio sui cristiani palestinesi. Sono perseguitati dai musulmani, non da Israele. Per cui niente notizia. I… - ninabecks1 : RT @rossifranco131: PD non esiste più! Quel partito fondato da Veltroni per far convivere anime politiche molto diverse è fallito per colpa… -