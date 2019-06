optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Trapelano questo lunedì le prime esperienze dirette maturate sul campo da parte degli utenti che in Italia hanno avuto modo di testare l'con9 a bordo del cosiddetto, dopo le informazioni preliminari dei giorni scorsi. Si tratta di un rollout molto atteso, considerando l’ampia distribuzione di un device che nel 2018 ha conquistato una quota di mercato apprezzabile in Italia. Nonostante un comparto hardware non certo di primissima fascia, dunque, tutti sono abilitati a fare questo step oggi 17. In realtà, su quel “tutti” si apre un mondo, nel senso che questo lunedì ancora manca qualcuno all'appello. Proprio l’ampia distribuzione dello smartphone, infatti, sta suggerendo cautela al produttore. E così non tutti riscontrano la disponibilità della patch su. Evitare l’intasamento dei server, nonostante sia possibile procedere al ...

GioPao9 : Pregi e difetti per #Honor9Lite con aggiornamento EMUI 9: bollettino del 17 giugno - OptiMagazine : Pregi e difetti per Honor 9 Lite con aggiornamento EMUI 9: bollettino del 17 giugno - Bobbio65M : RT @giovanni_morici: @avvocatorinaldi @Bobbio65M @googlenews Il credente è tale dentro se stesso.Credo che un sacerdote rappresenti Cristo… -