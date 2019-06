PAPA Davanti al terremoto la debolezza di Francesco è stata la sua forza

Rocca di PAPA - esplosione davanti al Comune : 3 bambini tra i 9 feriti Foto|Live : Due in codice rosso: un adulto con ustioni gravissime al volto e un piccolo investito da schegge di vetro a scuola. Ferito anche il sindaco Emanuele Crestini. La fuga di gas causata dai lavori sulla strada: centro transennato dai vigili del fuoco

PAPA Francesco in Macedonia del Nord prega davanti al memoriale di Madre Teresa : Nella tua immensa Provvidenza l'hai chiamata a dare la testimonianza del tuo amore tra i più poveri dell'India e del mondo. Lei ha saputo fare del bene ai più bisognosi, poiché ha riconosciuto in ...

Il PAPA ha chiesto di non chiudere i cuori davanti a chi bussa alle nostre porte : Un appello all'accoglienza dei migranti e affinché le religioni promuovano "armonia e concordia": sono questi i due messaggi centrali del discorso pronunciato da Papa Francesco davanti alle autorità e alla società civile bulgare, a Sofia, alla presenza del presidente della Repubblica Rumen Radev. "A voi, che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, non chiudere ...