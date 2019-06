Juventus | primo addio bianconero | “Non vi dimenticherò mai”

Juventus - comincia l'era Sarri : domani il primo sopralluogo a Torino : Maurizio Sarri è atteso domani a Torino. Il nuovo allenatore della Juventus sbrigherà le ultime formalità di rito ed effettuerà un primo sopralluogo al centro sportivo...

Juventus - domani l’arrivo a Torino di Maurizio Sarri : previsto un primo sopralluogo alla Continassa : Il nuovo allenatore della Juventus si presenterà domani a Torino, così da sbrigare le ultime formalità e conoscere la sua nuova ‘casa’ Ieri l’ufficialità, domani l’arrivo a Torino per sbrigare le ultime formalità. Maurizio Sarri si prepara ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Juventus, martedì infatti l’allenatore toscano sarà nel capoluogo piemontese per prendere confidenza con il mondo ...

Gennarelli : 'Guardiola è ancora il primo nome per la Juventus' : La Juventus non ha ancora risolto il rebus legato al nuovo allenatore. Molti media danno Maurizio Sarri come favorito per sostituire Massimiliano Allegri, ma i bianconeri starebbero ancora aspettando il via libera del Chelsea per lasciar partire il tecnico toscano. Dunque forse non resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda. Intanto, in attesa che si risolva la questione magari con l'arrivo di un comunicato ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici : arriva il primo colpo in difesa : Mercato Juventus – In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l’eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul Mercato per costruire una squadra all’altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l’operazione condotta insieme energia con il Sassuolo. […] More

Guardiola allenatore Juventus?/ "Primo incontro a gennaio" e le quote crollano... : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? L'ipotesi resiste e spunta un retroscena: "Primo incontro a gennaio". Le quote intanto crollano...

SARRI NUOVO ALLENATORE Juventus/ Londra prende tempo : Chiesa il primo regalo? : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: pronto un triennale da 6 milioni di euro all'anno, si parla già dei giocatori che potrebbero seguirlo.

Juventus - Maurizio Sarri vuole Mauro Icardi : primo clamoroso botto di mercato? : È la settimana decisiva per la panchina della Juventus. Il favorito è sempre Maurizio Sarri. L' ex tecnico del Napoli ha deciso di chiudere i ponti con il Chelsea e, tramite il suo agente Ramadani, ha raggiunto un accordo di massima con i Blues per rescindere il contratto valido ancora per due anni.

Pagelle primo tempo Juventus Atalatanta : top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle primo tempo Juventus ATALANTA – primo tempo che si conclude sull’1 a 0 per i bergamaschi grazie al gol messo a segno al 33′ da Josip Ilicic. Il fantasista nerazzurro ha insaccato a porta sguarnita un’azione da corner con la palla che è passata davanti a tutta la porta bianconera ed è stata messa […] More

Juventus-Salah - ostacolo “Real” : primo contatto con i blancos : Juventus-Salah : Giungono importanti notizie di mercato dalla Francia su uno dei principali obiettivi per la sessione estiva, Mohamed Salah. L’avanti ex Roma e Fiorentina è dichiaratamente nel mirino dei bianconeri, ma non solo. Stando a quanto riportato da Canal+ il Real Madrid avrebbe avviato contatti con il giocatori del Liverpool. Juventus-Salah, il Real muove […] More

Pagelle Primo tempo Roma Juventus : top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle Primo tempo Roma Juventus – Ancora 0-0 a fine Primo tempo. Con Cuadrado e Dybala che si prendono le sberle pazzesche del portiere giallorosso. E con un po’ di momenti da incorniciare e da snocciolare: che se gli esterni funzionano – De Sciglio e (di più) Spinazzola tanta roba -, in mediana Emre Can fatica […] More

Calciomercato Juventus : Rabiot primo obiettivo - ma lui snobba bianconeri : Calciomercato Juventus – E’ uno degli obiettivi del centrocampo bianconero. Adrien Rabiot, dopo i corteggiamenti di diversi mesi fa, era stato “abbandonato”. Poi, da qualche giorno, i nuovi contatti, con Paratici che ha parlato con la signora Veronique, madre e agente del calciatore. A quanto pare, o perlomeno da quanto emerge da “L’Equipe“, non si sono registrati grandi progressi, e la pista ...

Acquisti Juventus 2019/2020 : Ramsey il primo tassello - ecco chi arriverà : Acquisti Juventus 2019 2020- Una stagione pronta ad andare in archivio e una nuova annata già da programmare in vista del prossimo futuro. La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estivo. L’arrivo ufficiale di Ramsey arricchirà il centrocampo bianconero di qualità, esperienza e di inserimenti […] More