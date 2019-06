Forte maltempo in Croazia | piogge torrenziali e oltre 16 000 fulmini in 2 ore FOTO e

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Dopo una settimana di gran caldo in tutta la, nella serata di ieri si è abbattuto un fragoroso temporale a causa dello sviluppo di un sistema convettivo a mesoscala e oggi le temperature sono notevolmente inferiori rispetto al fine settimana. Durante il pomeriggio di ieri c’è stata una notevole destabilizzazione dell’atmosfera, le temperature dell’aria quasi in tutta lasono aumentate fino a superare i +30°C, il che ha ulteriormente favorito lo sviluppo di forti temporali. Fino alle 17, lo sviluppo di forti nubi temporalesche è stato registrato principalmente in Slavonia, all’interno della Dalmazia e nelle regioni montuose. A Zagabria, i forti venti sono arrivati dopo le 21, mentre prima il cielo sulla città era illuminato dai, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. ...

